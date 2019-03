Els mateixos enemics de sempre

LA MAGNITUD i la universalitat de les manifestacions d’aquest 8 de març impressionen perquè posen un mirall davant de tota la societat, molt especialment davant els homes, amb els nostres macromasclismes assassins i els nostres micromasclismes aparentment anecdòtics, encara. Es tracta d’una manifestació que no es pot comporar amb cap altra, esborronadora, perquè continua esquerdant un silenci que, com diria Raimon, ve del fons dels segles, i arriba encarnada en models que coneixem de prop i hem vist repartits al llarg de diverses generacions: l’ostracisme del “ sus labores ”, la desigualtat salarial o la pressió estètica. El 8 de març representa la impugnació integral de les imposicions que han regulat les relacions socials des de sempre i per això aquesta presa de consciència de les dones és contestada pels mateixos enemics de totes les altres preses de consciència.