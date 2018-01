En memòria dels jueus desapareguts

Cada 27 de gener serveix per recordar les víctimes de l’Holocaust, perquè va ser aquest dia de 1945 quan va ser alliberat el camp de concentració d’Auschwitz. Des del 2004 també el futbol alemany participa activament en aquest record amb la iniciativa Mai Més!, durant la qual, en estadis i recintes esportius de tot el país, tenen lloc actes contra l’oblit dels crims nazis i contra qualsevol forma actual de racisme o discriminació. Ha sigut tot just en l’inici del nou mil·lenni que moltes entitats futbolístiques han impulsat una cultura de memòria i revisió del seu passat.

El 1933 els clubs alemanys van signar la cooperació amb el règim nazi per fer fora els jueus de les institucions. Es van perseguir futbolistes no aris que fins llavors havien sigut capitals per a l’evolució d’aquest esport al país, així com directius fundadors de clubs i altres socis. Acabada la guerra i durant gairebé 70 anys va dominar sobretot l’oblit sobre la qüestió.

Ha calgut molt de temps, per exemple, perquè la Federació Alemanya de Futbol (DFB) s’obrís a examinar el seu passat. Als anys 70 encara tenia exfuncionaris nazis entre la seva directiva. Ara la DFB promou jornades de memòria històrica als estadis i organitza des del 2005 el guardó Julius Hirsch, que premia mèrits per la tolerància i per la humanitat. Hirsch, campió amb el Karlsruher FV i exinternacional alemany, va haver de plegar del club i separar-se de la seva dona luterana per protegir-la. El 1943 va ser deportat a Auschwitz i allà se’n va perdre la pista.

Una de les altres figures emblemàtiques del futbol alemany és Kurt Landauer, un dels presidents més importants del Bayern. El 1938 va ser internat durant un mes al camp de concentració de Dachau, però va poder emigrar cap a Suïssa fins que va acabar la guerra. El 1947 va tornar a Munic per dirigir el Bayern cap a la modernitat. El 2014 va rebre el premi Julius Hirsch el grup d’ultres Schickeria, del Bayern Munic, per haver dedicat un impressionant mosaic i altres actes a Landauer en el 125 aniversari del seu naixement. El mateix grup de fans ha ajudat a rescatar de l’oblit el nom del president jueu i va crear fa un mes una fundació que té com a objectiu continuar amb el seu llegat per una societat més oberta i tolerant. Alhora, el Bayern ha encarregat una investigació independent a l’Institut Alemany per a la Història Contemporània per aclarir més el seu propi passat. Molts altres clubs s’han decidit a fer recerques semblants sobre jueus perseguits que formaven part de les seves entitats. El futbol alemany ha entès que mirar cap enrere també és una manera de fer un pas endavant.