1-O: com més en parlen, més s’hi enfonsen

EL REFERÈNDUM de l’1-O s’ha convertit en un forat per a l’estat espanyol, i com més braceja per sortir-ne, més s’hi enfonsa. No va trobar les urnes, es va gastar 87 milions d’euros perquè 10.000 policies impedissin la jornada i no va poder, va negar que s’hagués celebrat, va qualificar l’actuació policial de proporcionada, va escandalitzar el món democràtic amb la violència policial, va negar les imatges, va premiar els policies, va fer sortir el cap d’estat a cremar per sempre qualsevol possibilitat d’arbitratge i va baixar graons en la seva reputació democràtica internacional. Ara, humiliat, l’Estat busca humiliar. Ara, descobert en la seva única oferta autoritària, busca fer por. Busca espantar la gent que, malgrat la repressió, viurà pensant que l’1-O va ser un dels dies més memorables de la seva vida.