ABANSD’ARA

És més que una crisi (1931)

Columna completa de Carles Soldevila (Barcelona, 1892-1967) publicada tal dia com avui en el diari La Publicitat (27-VIII-1931). Reflexions d’un articulista polifacètic en uns temps de crisi aguda i de trasbalsos desconcertants, com els nostres gairebé un segle després. El Crac del 1929 provocava tota mena d’estralls econòmics i socials. Carles Soldevila no era un oracle a la manera del Gaziel d’aquells mateixos dies, ni un guia moral com havia estat Joan Maragall el 1909, però, amb modèstia i seny, era un autor que apaivagava i es feia llegir.