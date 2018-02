El mètode radiogràfic d’identificació

Diguem un nom: Lluís Delclòs i Balvey, de Tarragona. [...] La seva tesi doctoral Assaig d’un nou mètode radiogràfic d’identificació [...] ha de trasbalsar l’actual mecanisme dels gabinets antropomètrics. [...] La revolució del doctor Delclòs afecta no solament el clos de la Medicina -de l’anomenada “medicina legal”, sobretot- sinó que volta per tots els ministeris de Justícia de tots els Estats amb cara i ulls i els diu, amb proves als dits, que la identificació personal d’un individu es pot obtenir àdhuc al cap de divuit segles de la seva mort. [...] Actualment la identificació personal es fa a través de les empremtes digitals (mètode dactiloscòpic de Bertillon) a causa d’oferir cinc garanties [...] prou sòlides en tant que es tracti d’identificar individus vius o cadàvers que [...] no hagin arribat a la disgregació de la pell. [...] Delclòs retreu aquest exemple de la inutilitat del mètode: “Recordem el cas del cèlebre Landru, el Barba-Blava francès condemnat a mort, la fatal sentència del qual es dugué a terme tot i que oficialment, d’una manera indubtable, no es va poder demostrar a quins pertanyien la multitud de restes humanes trobades en el seu refugi”. [...] Era evident, doncs, que calia trobar un mitjà d’identificació més segur i més perdurable. El doctor Delclòs l’ha trobat: la radiografia dels sinus frontals; aquesta troballa és el tot de la seva tesi datada el 7 d’abril de 1934, publicada el 15 de maig de 1935 (vegeu La Medicina Catalana ), però ideada als primers anys d’estudiant, fent treballs de dissecció i en adonar-se de la variada morfologia que presentaven els sinus a mesura que la serra anava fent el seu fet. La idea pren cos a l’Àfrica, mentre el doctor Delclòs hi fa el servei, metge militar a Larraix; allà, en poder disposar lliurement d’un aparell de raigsX, la sospita es torna convenciment: els sinus no són iguals ni tan sols semblants. Més endavant, al Servei de Radiologia de l’hospital tarragoní [...] aconseguí afegir 250 radiografies més a les ja obtingudes, material més que suficient per a poder extreure els elements de classificació que començaven a perfilar-se. I la perennitat dels signes? Ah, a un tirat de pedra del domicili de Delclòs s’hi basteix un edifici: la Fàbrica de Tabacs de Tarragona, i l’obertura dels fonaments descobreix una necròpolis romano-cristiana. Pot tenir una formidable col·lecció de cranis, vells de divuit segles, a la seva disposició. Els observa, els estudia, els radiografia... la seva teoria queda confirmada: la identificació personal a través del sinus frontal perdura més que la vida, pot comptar els segles. [...]