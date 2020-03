Una mica de respecte a la gent

Finalment, el govern espanyol ha endurit el confinament. És una bona decisió, i això és el que compta. Però han fet tan tard, que quan han de justificar per què ara sí i abans no, més valdria que callessin. Primer van dir que ja havien activat les mesures més dràstiques d’Europa i del món i ara acaben de demostrar que encara es podien endurir més. I ahir la ministra portaveu, María Jesús Montero, va dir a Catalunya Ràdio que ho han fet ara perquè “aquesta setmana i la que ve no se saturi el sistema d’UCI”. Poc després, la mateixa Moncloa informava que sis comunitats tenen les UCI saturades i tres estan al límit. Lògicament, tots aquests malalts greus es van encomanar en els últims dies, quan molta gent encara havia d’anar a treballar. L’allau d’avui s’havia d’haver parat dies enrere. Que admetin la veritat: van sentir el comprensible calfred de parar Espanya sense el suport econòmic d’Europa.