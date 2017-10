Els mil fruits de l’arbre protestant

Q uan la vigília de Tots Sants del 1517 el frare agustinià Martí Luter va clavar els seus 95 punts discrepants amb el papat a la porta de l’església del castell de Wittenberg, poc podia esperar-se que provocaria un cisma en el si de l’Església catòlica i que, 500 anys després, més de 800 milions de persones basarien la seva fe en aquell moment.

Segons el Pew Research Center, un 37% dels cristians al món (2.200 milions) pertanyen a esglésies protestants i, per tant, emanen d’una manera o altra de les tesis de Luter. Anglicans, luterans, baptistes o metodistes reconeixen en més o menys grau l’impacte del frare alemany. Uns ho fan de manera més directa -els luterans, per exemple-, i d’altres de manera més tangencial -els anglicans-, però tots deuen els seus fruits a la llavor reformista plantada per Luter.

La gran varietat de denominacions en la tradició protestant (que fins i tot dona lloc a l’existència d’Esglésies locals) es deu en part a la mateixa teologia luterana. La Sola scriptura, la interpretació individual de l’Escriptura i la negació del magisteri de l’Església catòlica permeten multitud de versions de la paraula de Déu i, per tant, multitud d’Esglésies diferents.

Els teòlegs que van seguir Luter, alguns més propers a les seves tesis i d’altres menys, també van contribuir a la pluralitat de denominacions protestants. Huldrych Zwingli, Joan Calví, Thomas Müntzer o John Wesley són alguns dels noms que van marcar les diverses formes que va acabar prenent el protestantisme.

També la política va tenir un paper determinant en la disseminació de les denominacions protestants. Les disputes dels nobles alemanys amb l’emperador Carles V van contribuir al pes de la reforma al centre d’Europa; el divorci d’EnricVIII de Caterina d’Aragó és el motiu principal de la fundació de l’anglicanisme; i la proclamació d’independència nord-americana va donar peu a l’aparició de les esglésies episcopalianes. El nombre de feligresos protestants arreu del món respon també a aquestes lògiques polítiques i històriques. Els luterans predominen a Alemanya, els anglicans al Regne Unit i la Commonwealth i l’episcopalisme als Estats Units.

El protestantisme no és la branca majoritària del cristianisme al món, però l’empremta dels seus fidels i teòlegs és més que evident fins i tot 500 anys després del gest rebel de Luter. 