Ciutadans rebaixats a la categoria de “massa”

Al judici dels presos polítics, quan els agents s’han de referir a les manifestacions del setembre i l’octubre del 2017 parlen de “la massa”. Fins i tot, dijous n’hi va haver un que la va definir: “Una massa és una concentració de persones que apareixen per allà”. L’ús de les paraules no és innocent, i “massa” és la solució que van trobar els fiscals per superar la incomoditat que sentien cada vegada que havien de preguntar “I quina era l’actitud dels manifestants?” Perquè estem parlant d’això, de ciutadans que feien ús del seu dret fonamental de manifestació. En quin país democràtic del món declaren desenes i desenes de policies sobre manifestants que no van fer mal a ningú ni van trencar res? En canvi, si els qualifiquem com a massa els despullem de qualsevol humanitat i, per tant, de qualsevol dret. És veritat que en aquest judici hi ha en joc les llibertats de tots.