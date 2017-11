El moment de Peter Bosz

Ningú no ha guanyat mai una Lliga al novembre, però el Borussia Dortmund-Bayern Munic d’aquesta jornada condiciona dinàmiques. Des que Jupp Heynckes ha assumit la banqueta dels muniquesos com a solució d’emergència, els vigents campions han aconseguit sumar onze punts més que els de Peter Bosz en només quatre jornades, i han refermat el lideratge en solitari. Després de la victòria bavaresa al Westfalenstadion (1-3) en l’anomenat clàssic alemany, el Dortmund no pot amagar que passa per un moment molt delicat. “Crisi”, apunta a l’uníson la premsa alemanya.

Què li passa al conjunt groc-i-negre, que a les primeres set jornades sumava sis victòries i un empat, amb 21 gols a favor i dos en contra, i a les quatre últimes tot just ha atrapat un punt i ha encaixat un mínim de dos gols per partit, a més de tenir ja un peu i mig fora de la Champions League? La crítica senzilla apunta al “tossut” Bosz, que “no té pla B”. Però allà on la majoria qüestiona la idea ofensiva de l’holandès caldria analitzar si el tècnic té els jugadors adequats per implementar el seu estil de joc.

El Dortmund està pagant molt cars els seus errors a les dues àrees. Li falta contundència golejadora, però sobretot són alarmants els seus problemes defensius, que llastren tota la resta d’aspectes del joc fins i tot en dies com contra el Bayern, en què s’introdueixen matisos nous en la disposició tàctica.

Mentre a Heynckes li surt tot de cara, Bosz està remant a contracorrent sobretot per la fragilitat defensiva, que està costant molts punts i moral. En defensa el tècnic només pot posar pedaços davant les lesions i la consegüent manca d’efectius. I tot plegat empitjora la sortida de la pilota i el ritme de joc.

Amb l’equip encongit pels últims resultats és l’hora de veure el lideratge de Bosz, que es vol fer un lloc ben reputat en l’escena internacional com a continuació de la remarcable última temporada a l’Ajax. Segur que l’holandès no es fa enrere en la seva idea de futbol ofensiu, perquè és la que sent i la que va fer que el fitxessin. Ara, però, li queda el més difícil: protegir els jugadors i convèncer-los alhora que persisteixin en la proposta de pressionar ben amunt, de ser protagonistes amb la pilota i de ser ben ofensius. No es poden quedar a mitges, tot i que a partir d’ara hi haurà màxima pressió ambiental.

El Borussia Dortmund va fer fora aquest estiu Thomas Tuchel després que conquerís la Copa. I va fer una aposta forta pel futbol de Bosz. Ara no s’entendria que el club li girés l’esquena. Però el tècnic holandès sap com és el negoci i, sobretot, que no pensa renunciar a ser com és. Només així es pot tirar endavant en aquest esbojarrat món.