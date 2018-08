Allunyeu els adolescents d’això

No malgasteu ni cinc segons de la vostra vida veient 'Insatiable', la sèrie que acaba d’estrenar Netflix. No cal ni que ho feu per curiositat, perquè difícilment el desig de descobrir noves propostes de ficció us haurà abocat mai a aquest nivell de deixalla. I, sobretot, allunyeu els vostres fills d’aquesta merda. 'Insatiable' és el nou virus televisiu que cal evitar.

La protagonista d’'Insatiable' és la Patty, coneguda com a Fatty Patty, una noia obesa, marginada socialment pel fet de ser-ho, que, després de ser agredida a la mandíbula per un vagabund (ella li pega primer), ha de fer una dieta líquida i s’aprima tant que es converteix en una noia rematadament sexi i popular. La Patty cau en mans d’un mal advocat que, casualment, és també un inquietant entrenador de noies per a concursos de bellesa. L’home, a sobre, ha estat falsament acusat d’abusador sexual per una nena d’un concurs. Per protegir-lo de qualsevol sospita sobre el personatge, la sèrie dona a entendre de manera barroera que en realitat aquest personatge fascinat pels complements de roba femenins és un gai que no ha sortit de l’armari. La nova Patty, prima i sensual, és la seva nova esperança per participar en els concursos més importants de bellesa. I ella vol aprofitar la seva estrenada popularitat per venjar-se de tots aquells que la van fer sentir malament i seduir l’advocat i entrenador, que creu que és l’home que l’ha salvat d’una vida miserable.

La Patty està interpretada per l’actriu Debby Ryan, estrella des de fa anys de les sèries infantils i juvenils més execrables del Disney Channel. Era la protagonista de la famosa sèrie ‘Jessie’. Ryan continua sent tan mala actriu com sempre: sobreactuada, sense tècnica ni recursos, vulgar, artificial i guarnida com un arbre de Nadal.

La sèrie atia la 'grassofòbia', l’homofòbia, la misogínia, la cosificació, el sexisme, el classisme i la ridiculització de les dones madures

'Insatiable', com totes les sèries en què ha participat Debby Ryan, explota els estereotips més fastigosos i xarons. Construeixen personatges excessius i amanerats, fan que l’acte de menjar sigui fastigós. La frase “ser prim és màgic” la repeteixen fins a la sacietat, demostrant que dona poders gairebé sobrenaturals a l’hora d’aconseguir els propòsits personals. La sèrie vol fer creure que fa ús de l’humor negre i el sarcasme per denunciar el dolor dels obesos, però en realitat l’únic que fa és remarcar els avantatges d’estar prim. La sèrie atia la grassofòbia, l’homofòbia, la misogínia, la cosificació, el sexisme, el classisme i la ridiculització de les dones madures. Banalitza els assetjaments i la pederàstia. No hi ha sàtira perquè el relat és buit de qualsevol denúncia o crítica. No hi ha ni missatge social, ni punt de vista en l’humor, que és matusser i pla. Tampoc hi ha paròdia.

'Insatiable' representa tots els valors als quals no voldríeu veure abocats els vostres fills. De fet, és una comèdia que té tot allò que no us agradaria que els fes riure.