Alternatives al coronavirus per a persones grans

Ahir es feia viral a les xarxes socials un vídeo de Minerva Piquero, expresentadora de televisió coneguda sobretot com a dona del temps d’Antena 3 als anys noranta. La periodista enviava un missatge als responsables de continguts de les diferents cadenes perquè pensessin més en la gent gran del país que només tenen la televisió tradicional com a manera de distreure’s i estar connectats amb el món. Amb la crisi del coronavirus es troben amb una programació que provoca angoixa i desànim. Piquero té raó. L’enfocament que estan fent els magazins matinals, per exemple, és monotemàtic i terrorífic. Les franges televisives de més èxit han quedat ocupades per especials sobre la Covid-19. Fins i tot el Sálvame s’ha convertit en un espai divulgatiu horrible sobre la malaltia en què els seus col·laboradors habituals dedicats a l’esperpent ara suquen pa en la pandèmia i se senten els salvadors de la humanitat. A més, un percentatge elevadíssim de persones grans no tenen accés a les plataformes de streaming que han servit d’evasió a moltes altres famílies.

Potser és el moment d’ajudar les persones grans a descobrir les opcions que encara tenen en el seu comandament a distància habitual per fugir del bucle informatiu del coronavirus. Una magnífica alternativa d’entreteniment aquests dies la trobaran a La 2: ben d’hora al matí ofereixen documentals sobre naturalesa i després un western clàssic. També trobaran programes de cuina i uns esplèndids reportatges sobre viatges i racons del món. Al migdia tenen el Saber y ganar com a distracció assegurada. Durant tota la tarda hi ha documentals d’animals espectaculars i a la nit fan pel·lícules clàssiques, documentals històrics o programes d’entreteniment com el Cachitos de hierro y cromo. És cert que el canal 33 ha quedat ocupat en bona part per la programació infantil, però als vespres la cadena està oferint les adaptacions televisives de grans obres de teatre: El Cafè de la Marina, Terra baixa, El mètode Grönholm... Si es busca un entreteniment més popular, durant tot el matí a Cuatro hi ha sèries americanes i, al migdia, un concurs força divertit, El concurso del año, en què s’ha d’endevinar l’edat de les persones. 8TV ofereix, durant tot el dia, repeticions de les sèries més emblemàtiques de TV3. Per als futboleros i futboleres, tant Barça TV com Gol ofereixen reemissions de partits i reportatges. No cal dir que Neox, Atreseries, DKiss, Divinity, Nova, Mega o BeMad són canals d’entreteniment molt divers, des de programes horribles a opcions simpàtiques, que poden servir per evitar el drama del coronavirus. En les trucades que fem a les persones grans podem suggerir-los, diàriament, opcions que descobrim en la programació.

Tenint en compte que les grans cadenes privades estan lluitant per l’audiència utilitzant les tragèdies d’aquesta pandèmia, ara com ara és més fàcil ajudar les persones grans a buscar les alternatives que tenen al comandament a distància que no pas esperar que la Griso i l’Ana Rosa deixin de fer espectacle amb el coronavirus.