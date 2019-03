Ana Rosa Quintana va tard

La presentadora de Telecinco obria dijous el seu programa amb un editorial carregat de propostes creatives per a Quim Torra. Enmig de l’esperpent sobre les alternatives substitutòries del llaç groc, Ana Rosa Quintana volia donar-li idees per redecorar el balcó de la Generalitat sense que suposessin cap entrebanc per a la Junta Electoral Central. “Puede colocar unas jardineras con margaritas amarillas. ¡O unos limones!” La pantalla gegant del seu darrere anava incorporant, per postproducció, els suggeriments de la presentadora amb uns gràfics de pa sucat amb oli. Ana Rosa continuava: “O unos dibujos infantiles: puede poner unos Minion, o un Bob Esponja... O incluso nuestro preferido: ¡Un Piolín!”. La imatge de la presentadora i l’ocellet de la Warner Bros al darrere resultava entranyable. “También puede obligar a todos los catalanes a ponerse un jersey de cuello vuelto amarillo, aunque haga calor”. Això ho deia perquè, a mode de provocació o de reivindicació contraposada, ella mateixa havia optat per posar-se aquella indumentària per presentar el programa. Ana Rosa parlava amb un subratllador fluorescent entre les mans i va fer la darrera proposta a Quim Torra: “Y por supuesto, si necesitan subrayar algo... pues que lo hagan con uno de estos de color amarillo...”

S’està construint una cortina de fum buida de contingut que genera molt d’espectacle però que desvia l’atenció d’allò que és verdaderament important

El que potser no sap l’Ana Rosa és que les seves propostes arriben tard. Després que arribés el creuer 'Moby Dada' per carregar-lo de guàrdies civils, alguns globus del Piolín van ser requisats en manifestacions. La roba de color groc també ha estat llençada en contenidors a les portes d’un estadi de futbol per no ferir la sensibilitat del monarca homenatjat. Les flors grogues ja fa temps que pengen de les jardineres que hi ha als fanals de davant de la Generalitat i si no les han arrancat és perquè ningú no hi arriba. Els subratlladors fluorescents de color groc de Raül Romeva tampoc van passar el control a Soto del Real pel contingut ideològic de la seva tinta. Ana Rosa es pot vestir de groc, el color de moda a totes les revistes de tendències. Però cap presentadora de TV3 gosaria posar-se el jersei que ella duia per presentar el 'TN' perquè la seva elecció de vestuari seria considerada propaganda política i es convertiria en pregunta parlamentària.

El cert, però, és que mediàticament totes les cadenes, d’aquí i d’allà, han prioritzat la guerra de les coloraines, mentre que el judici que ho origina tot plegat ha quedat eclipsat. El 'thriller' melodramàtic que estan explicant els guàrdies civils a Marchena i la resta de magistrats s’ha convertit en anècdota informativa. S’està construint una cortina de fum buida de contingut que genera molt d’espectacle però que desvia l’atenció d’allò que és verdaderament important. Que els llaços no ens facin oblidar els presos.