Antena 3 evita parlar del rei

El rei emèrit, Joan Carles I, és notícia. La Fiscalia suïssa està investigant una comissió de cent milions d’euros que el monarca hauria cobrat de la monarquia saudita a canvi que s'adjudiqués a una UTE espanyola la construcció de l’AVE a la Meca. A sobre, el rei sembla que hauria fet una donació una mica sospitosa de 65 milions a la seva amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein que ella ha atribuït a un regal per l’estima que el monarca té cap a ella i el seu fill. El mateix dimecres, Podem, ERC i Compromís demanaven la creació d’una comissió al Congrés per investigar les finances de la Corona. L’escàndol és indubtable, però el més interessant era veure com ho abordaven els diferents informatius.

El Telediario de TVE dedicava quaranta segons a la notícia. No era amb un vídeo independent sinó amb la mateixa presentadora explicant el cas sobre les imatges d’arxiu del rei Joan Carles en un acte oficial saludant Corinna. La notícia contenia una errada: deien que el “regal” a la seva amiga era de 650 milions i no de 65 com ha transcendit. Sorprèn que en una notícia que es deuen haver mirat amb lupa hi hagin comès una relliscada d’aquestes dimensions.

A Telecinco van dedicar a la notícia el doble de temps que a la tele pública: un minut i vint-i-cinc segons. La introduïen creant una certa expectativa: “Vamos con otra polémica que crece a medida que avanzan las horas". Especificaven que la donació a Corinna s’hauria produït just després de l’escàndol de Botswana, i posaven la imatge (no les paraules) en què el rei, amb cara d’espantat, va dir allò tan cèlebre de “Lo siento mucho. No volverá a ocurrir”. A La Sexta era on donaven més detalls. Un minut i quaranta segons en què explicaven la petició de comissió d’investigació al Congrés. Ho il·lustraven amb imatges del rei i Corinna junts i del mateix Joan Carles I amb el rei d’Aràbia. Mostraven el detall d’uns documents que avalaven l’existència de la fundació panamenya que hauria servit per tramitar la donació a Corinna. A TV3, la notícia durava un minut, i més enllà d'explicar-la tenia un detall que els altres informatius obviaven: que ja es coneixia l’existència d’aquest cas arran d’unes converses gravades entre el comissari Villarejo i Corinna.

L’únic informatiu que va evitar donar aquesta informació tan rellevant als espectadors sobre el rei i les seves sospitoses finances va ser el d’Antena 3. Ni una sola paraula. En la mateixa línia, Susanna Griso tampoc va tractar el tema a Espejo público. Ana Rosa Quintana, en el seu programa matinal a Telecinco, va evitar el tema i ni li va demanar l’opinió a Eduardo Inda, que es va passar bona part del matí assegut al seu costat.

Sempre podran justificar que és culpa del coronavirus, que ocupa tantes hores de programació que no els permetia parlar de res més. O això, o potser són víctimes d’una altra epidèmia, molt més antiga i autòctona, que és la del vassallatge. Ja se sap que convé estar bé amb la Corona perquè el rei Joan Carles compensa amb una gran estima les seves amistats.