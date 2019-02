Antena 3 pressiona pels ventres de lloguer

Dijous, Sandra Golpe obria l’informatiu d’Antena 3 amb un primer titular que posava de manifest el terrible patiment de trenta pares i mares espanyols que havien viatjat fins a Ucraïna a buscar els fills que havien comprat a través de ventres de lloguer. Ara que tenien la criatura, no podien tornar a Espanya perquè l’ambaixada no està autoritzada a registrar aquests nadons sense un tràmit previ que a Ucraïna no existeix. Les famílies amb els bebès han quedat en terra de ningú, sense assistència mèdica ni cap organisme que els ofereixi una solució.

La notícia d’Antena 3 explicava que Ucraïna era la destinació predilecta a Europa per dur a terme aquest tipus de tràmits i on tot eren facilitats per a les persones que volien adquirir nens. Tal com enfocaven la notícia, l'única irregularitat era la incompetència del govern de Pedro Sánchez per deixar compatriotes abandonats a l’estranger i posar en perill la salut de les criatures. A continuació van recordar que a Espanya era il·legal la maternitat subrogada i ho contrastaven amb el contingut d’un altre vídeo on mostraven la llista de famosos de Hollywood i artistes espanyols que han optat per comprar criatures als Estats Units, recitant els noms dels seus nous fills, les fortunes que havien pagat per ells i com creixien la mar de bé.

La notícia d’Antena 3 semblava una mesura de pressió mediàtica per desencallar els problemes burocràtics

Per tant, la notícia era propaganda absoluta dels ventres de lloguer. Sorprenentment, no informava del motiu pel qual tantes parelles s’havien trobat en aquelles circumstàncies a Ucraïna: no explicaven que fa anys que hi ha notícies de pares espanyols que es troben en aquestes mateixes circumstàncies en aquell país i amb enormes dificultats per registrar els nens. Tampoc les argúcies legals que s’inventen l’administració ucraïnesa i les empreses intermediàries per intentar burlar la burocràcia espanyola. No donava dades de les agències privades que gestionaven la compra de nadons sabent que hi havia problemes legals. No parlaven de la realitat de les mares ucraïneses explotades i del control a què son sotmeses per vigilar els seus embarassos. En l'últim any, hi ha desenes de notícies de pares en aquestes mateixes circumstàncies a Ucraïna, i fins i tot l’ambaixada espanyola ha fet comunicats recomanant a les famílies que no triïn Ucraïna com a destinació per a la maternitat subrogada perquè comporta greus problemes administratius. La notícia d’Antena 3 semblava, fins i tot, una mesura de pressió mediàtica per desencallar els problemes burocràtics.

Amb vista a una pròxima campanya electoral, els informatius d’Antena 3 van carregats de notícies que afavoreixen les dretes: increment de la inseguretat ciutadana, augment de la delinqüència i ara propaganda sobre la maternitat subrogada amb informació esbiaixada. Es victimitza la compra de nadons sobretot per pressionar sobre la necessitat de legalitzar aquesta pràctica a Espanya, associant-la, a més, a una aventura de prestigi. Una irresponsabilitat que pot provocar al país greus problemes bioètics.