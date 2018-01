Apocalipsi bacteriana al ‘30 minuts’

Diumenge, el programa més vist de TV3 sense comptar els Telenotícies va ser el 30 minuts. Amb 482.000 espectadors, va liderar la franja amb La fi dels antibiòtics, un reportatge que explicava com i per què aquests medicaments estan deixant de ser efectius i el risc que això comporta. L’estructura estava ben plantejada. Arrencava amb casos de pacients poc afortunats. Aquest era el vessant del relat més previsible, però no per això menys eficaç: a la televisió, els casos mèdics funcionen. Atrapen perquè mentre s’escolta l’experiència simptomàtica d’un pacient amb qui no es té cap vincle afectiu, l’espectador s’autodiagnostica. Hi ha un procés mental, gairebé inconscient, en què l’audiència valora si allò que ha afectat aquella persona és probable que també l’afecti, si ha tingut malalties similars, si ha de tenir en compte alguna experiència hospitalària per si mai s’hi troba. Igual que amb les sèries de metges, amb els reportatges de temàtica mèdica l’espectador s’autoavalua, a ell i als seus éssers estimats, i para atenció per si mai experimenta els mateixos símptomes o per no cometre o ser víctima dels mateixos errors.

Eren molt interessants les explicacions que feien els metges especialistes sobre les infeccions hospitalàries i com el mateix centre mèdic és qui et pot enviar a l’altre barri. Torbador descobrir que un hospital pot trigar anys a lliurar-se d’un bacteri que es va carregant pacients. A La Marató de TV3 d’enguany sobre malalties infeccioses aquest vessant d’aprofundir en les dificultats organitzatives i els complexos protocols d’actuació per acabar amb aquests casos no es va explicar tan bé ni d’una manera tan crua. És el que té la divulgació científica solidària: que a cada bugada es perd un llençol i es maquilla una mica la realitat.

El més interessant de La fi dels antibiòtics es va centrar en les respostes als per què. D’una banda, el consum inconscient que fem dels antibiòtics, menjant carn d’animal sobremedicat, encetava un tema que es podia considerar un nou reportatge. De fet, connectava poderosament amb un 30 minuts molt impactant de fa un parell d’anys titulat El preu del porc.

Molt revelador també el vessant que se centrava en la investigació de la indústria farmacèutica i que demostrava com els grans laboratoris han abandonat la recerca sobre nous antibiòtics perquè econòmicament no és tan rendible. Ara s’entén que aquest 30 minuts s’hagi emès setmanes després de La Marató, tot i tenir les temàtiques molt connectades. A La fi dels antibiòtics la investigació científica no en sortia gaire ben parada i hauria resultat inoportú. O ves a saber, tenint en compte el futur desolador que ens pintava el reportatge, potser hauria motivat l’audiència a donar encara més diners en massa abans que morim tots.