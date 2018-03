Arrimadas i la sensibilitat catalana

Un reportatge de la revista Telva a Inés Arrimadas ha provocat la polèmica en diversos sentits. D’una banda, sobre si resulta adequat que els polítics participin en reportatges tan frívols. De l’altra, per haver convertit el Parlament en estudi fotogràfic de moda en unes circumstàncies polítiques tan desavinents. Tot plegat és opinable. Ara bé, un tercer motiu de polèmica implica una suposada manipulació del contingut de l’entrevista a Arrimadas. Les xarxes socials s’han acarnissat amb la líder de Ciutadans acusant-la de referir-se al seu marit com si fos algú sense personalitat a qui ella diu què ha de pensar. I aquí és on algunes televisions han intentat ficar-hi cullerada sobreprotegint les responsables de l’entrevista i Inés Arrimadas.

Els únics que han posat el focus en el marit d’Arrimadas (i el sexisme consegüent) han sigut 'Telva' i 'El Mundo'

A Espejo público van connectar en directe amb la directora de Telva, Olga Ruiz, i la periodista responsable del reportatge, Cristina Larrondo. En tot moment el programa especificava en pantalla el nom del diari, El Mundo, i el titular que havia provocat el daltabaix mediàtic: “ Mi marido era nacionalista; ahora intento alejarle de esto”. Les responsables de l’entrevista van atribuir-ho a la manipulació que s’havia fet de la conversa per part d’“ otros medios generalistas catalanes” i van dir que quan Arrimadas va dir aquesta frase ella es referia a mantenir el seu marit al marge del focus mediàtic, i no pas d’una determinada ideologia. Larrondo va aclarir: “ Es una manipulación de una sensibilidad que hay ahora mismo en Cataluña”, a la qual cosa Griso va contestar “ ¡Es que la hay!”, i la redactora de Telva va afegir: “ Todo el mundo que lea esta entrevista entiende el contexto de esta respuesta”. I la directora de la revista va concloure: “ Esto ha sido manipulado en el ámbito de los medios catalanes ”. Però, curiosament, Susanna Griso, que tenia la revista Telva a les mans, va ensenyar una pàgina amb una foto d’Arrimadas i l’únic destacat, en majúscules, deia ben clar: “ Mi marido era nacionalista; ahora intento alejarle de esto”.

Anem a pams: l’àudio de l’entrevista ha desaparegut. Telva tria una frase de l’entrevista que diu: “ Mi marido era nacionalista; ahora intento alejarle de esto”, i la converteix en destacat al costat d’una foto. Després, el diari El Mundo publicita l’entrevista i titula: “ Mi marido era nacionalista; ahora intento alejarle de esto”. I només falta Espejo público, que vol aclarir la polèmica però acaba per difondre que el malentès es deu “ a la sensibilidad que hay ahora mismo en Cataluña” tot i tenir la revista davant del nas i el titular d’ El Mundo a tota pantalla. Sensacional.

Els únics que han posat el focus mediàtic en el marit d’Arrimadas (i el sexisme consegüent) han sigut Telva i El Mundo. I l’opinió pública, lògicament, ha respost en conseqüència. Per més que Espejo público pretengui desviar l’atenció, amb qui s’ha de justificar la revista és amb Arrimadas, no carregar el mort als independentistes.