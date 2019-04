Assange i els malvats, segons Antena 3

Tots els informatius alertaven de la detenció de Julian Assange, l’activista informàtic australià, fundador de Wikileaks, i mostraven la imatge impactant de com la policia anglesa el treia de l’ambaixada equatoriana carregant-lo a coll.

La resta d’informatius van explicar el currículum d’Assange donant certa llibertat a l’espectador per pensar si és un heroi o un traïdor; a Antena 3 es van posicionar

Mentre que a TV3 la notícia era la primera de l’informatiu, a la resta de cadenes, tot i informar-ne en el titular, reservaven per a més tard la informació, de manera que li donaven una rellevància més relativa. A Antena 3, després d’oferir context sobre qui era Assange i de quins càrrecs se l’acusava en diferents països, posaven en pantalla les reaccions a les xarxes socials sobre aquest esdeveniment. La presentadora Sandra Golpe va donar pas a uns quants tuits que lamentaven la seva detenció. Primer, Edward Snowden, extreballador de la CIA que també va revelar informació classificada del govern dels Estats Units. L’altre tuit que destacaven era el de l’actriu Pamela Anderson, vigilant de la platja convertida en activista i que, potser per la seva trajectòria una mica erràtica i exuberant, no acaba d’oferir gaire credibilitat en qüestions de caràcter polític. I a continuació, l’informatiu donava pas a tres tuits més que lamentaven la detenció d’Assange: els de Carles Puigdemont, Quim Torra i Pablo Iglesias. La presentadora, amb un deix de menyspreu, especificava un cop ensenyats els tuits: “Puigdemont desde su refugio, claro está”. Una llicència creativa poc pertinent des del punt de vista d’una suposada neutralitat professional. I fins i tot, una aportació personal innecessària per fer-la des d’una taula d’un informatiu. Amb tot, tampoc és que Antena 3 ara ens sorprengui. Amb el comentari, Sandra Golpe potser buscava crear un cert paral·lelisme entre la llarga reclusió d’Assange i l’exili a Brussel·les de Puigdemont. Si l’ambaixada de l’Equador ha servit durant set anys de refugi a Assange, citar que l’expresident escriu tuits des d’un altre “refugi” equipara la traïdoria d'un personatge amb la de l'altre.

Fa anys que existeix el debat sobre si Julian Assange, Edward Snowden o Chelsea Manning són herois o traïdors. Per a uns (especialment per als governs afectats) són considerats criminals que han posat en risc la seguretat nacional i la dels seus ciutadans. Per a d'altres, són herois que han permès al món sencer conèixer les pràctiques i estructures de poder més fosques i dubtoses, prioritzant el dret a la informació. Mentre que la resta d’informatius van decidir explicar el currículum d’Assange donant certa llibertat a l’espectador per pensar a quin dels dos grups pertany, a Antena 3 es van posicionar obertament. Només mostrant el tuit de suport de Puigdemont va quedar clar que, per a la cadena, el fundador de Wikileaks és un traïdor que mereix ser detingut i extradit.