Banalitzar la dictadura

És al·lucinant com Antena 3 està tergiversant l’escala de valors. Avui al matí la presentadora Lorena García i els seus col·laboradors d’'Espejo público' s’esparveraven amb el propietari d’un restaurant perquè a la carta hi servia "Guàrdia civil a la brasa" i "Manetes de jutges i fiscals del Constitucional". Tots es mostraven indignats davant la reivindicació del dret al sentit de l’humor del restaurador.

En canvi, han farcit el programa de defensors de la dictadura de Franco, i això no els incomodava ni els amoïnava. Al contrari: reivindicar el dictador és un simple punt de vista periodístic. El 'hashtag' per comentar el programa a Twitter era #ExhumaciónEsVerano, que ja evidencia certa frivolització del tema. Una reportera ha fet tot el recorregut amb un autocar turístic que visitava el Valle de los Caídos mentre entrevistava els passatgers. Es feien ressò de l’increment de visites que estava tenint el monument. El dia anterior entrevistaven "la señora más franquista de España", que no parava de dir barbaritats en defensa de la dictadura, com ara que aleshores als nens no els obligaven a ser homosexuals, al contrari del que ella considera que passa ara.

Amb el raonament periodístic de donar veu a totes les parts s’està fent apologia del franquisme

Aquests disbarats formen part del divertiment televisiu en què, quaranta anys més tard, s’ha convertit el franquisme. Durant tot el programa, mentre abordaven l’exhumació del cos del dictador i posaven a debat la dictadura com si fos una opció, projectaven a la pantalla gegant del plató imatges de Franco amb un aspecte respectable i imponent. Per què no es projecten imatges de les atrocitats que es van dur a terme sota el seu règim? Perquè la polèmica és esbiaixada i mostra una clara indulgència per al que va suposar la figura de Franco i la dictadura. Fins i tot han fet un debat entre militars i, mentrestant, al darrere, tornaven les imatges glorioses de Franco arrebossat de condecoracions.

Ja fa anys que a Espanya la dictadura ha quedat adulterada. La família Franco és considerada una de les ‘grandes de España’ als programes del cor, la seva neta ha participat en concursos de balls de saló i ha estat entrevistada en programes de 'prime time', on li han preguntat per les virtuts de l'“abuelito”. L’exhumació de Franco, més que analitzar-se des de la vessant documental i explicant els horrors del franquisme, s’ha convertit en un espectacle televisiu sobre el qual construir discussions superficials. És més que dubtós el raonament periodístic de donar veu a totes les parts, perquè amb aquesta excusa s’està fent apologia del franquisme, oferint l’altaveu televisiu a personatges d’ultradreta, racistes i homòfobs que una societat sana i madura no hauria d’enaltir.