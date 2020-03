La bestiesa més increïble dels últims dies

Netflix ha estrenat Tiger King, una sèrie documental que, segurament, serà la bestiesa més delirant que haureu vist durant aquests dies de confinament. La dada que justifica els set capítols és esfereïdora: hi ha més tigres en captivitat als Estats Units (entre cinc mil i deu mil exemplars) que a tot el món en estat salvatge i al seu hàbitat natural (uns quatre mil). Un dels testimonis de Tiger King diu a l’inici del primer episodi que a les persones que crien i tenen felins salvatges a casa seva els falta un bull. I tot el que veurem a continuació és la demostració irrefutable d’aquesta teoria. És justament el que converteix aquesta sèrie documental en una història amb elements de comèdia i de terror a parts iguals, perquè el món que descobrirà l’espectador és insòlit i amb uns girs de guió surrealistes. Zoos turístics miserables, maltractament animal, sectes, poligàmia, dones esclavitzades, lleons devorant braços, tigres atacant cuidadors, armes, contraban de cadells, estafadors, traficants de droga, vídues sospitoses, desaparicions, ciberamenaces, intents d’assassinat, mascles mesquins i violents, i un catàleg de personatges marginals al·lucinant. Eric Goode i Rebecca Chaiklin dirigeixen aquesta sèrie documental que et va provocant una fascinació creixent.

El protagonista principal és Joe Exotic, conegut també com a Tiger King, l’amo d’un zoo a Oklahoma que té tota mena de tigres, lleons i panteres en captivitat i en unes condicions lamentables. És un estrafolari cantant de country obsessionat per les armes que comercialitza amb felins per guanyar diners. S’ha muntat un canal de televisió en streaming per promocionar el zoo però també per difondre tota mena de disbarats carregats d’odi. Té al seu servei un seguit de treballadors, gent molt marginal, fent de cuidadors dels felins. I això tindrà conseqüències dramàtiques. Però a poc a poc anirem descobrint la resta de personatges que es dediquen al mateix: gent obsessionada amb acumular tigres, panteres, lleons i lleopards. Tots lluiten contra una enemiga comuna, Carole Baskin, una animalista molt peculiar que intenta ensorrar-los el negoci. La dona, però, també té una història fosca. Aquest enfrontament suposarà un conflicte creixent amb un final tan lògic com metafòric. La sèrie pretén ser una denúncia de la manca de control que hi ha als Estats Units amb el tràfic il·legal d’animals salvatges. Tot sigui dit, potser no caldrien set episodis per retratar aquest submon. Hi ha moments que el nivell de detall i minuciositat en alguns personatges i drames és innecessari. La raresa dels personatges et pot acabar saturant. Però també és cert que aquesta bogeria provoca una fascinació que t’enganxa. Si teniu ganes d’evadir-vos, una dosi de Tiger King us vacunarà durant unes hores contra l’angoixa del coronavirus.