Contrast d’adolescents

Hi ha dues noves sèries que pretenen captivar el públic adolescent des de temàtiques i llenguatges audiovisuals absolutament diferents. Per una banda, 'Skam', de Movistar+. És l’adaptació espanyola del superèxit televisiu noruec. La singularitat d’aquesta sèrie radica en el seu hiperrealisme. Retrata la quotidianitat i els conflictes dels adolescents a partir del seu propi llenguatge. L’estilisme dels personatges, el muntatge musical, la factura visual, l’ús que fan del mòbil i les xarxes socials els protagonistes i la manera com aquestes tecnologies s’incorporen a la narració i al guió converteixen 'Skam' en un mirall generacional. La peculiaritat d’aquesta sèrie és que cada episodi no és més que el resum de tot el que la producció filtra a les xarxes socials durant la setmana: vídeos, missatges, clips, whatsapps van arribant dosificats als seus seguidors, que més que enganxar-se a una ficció queden atrapats per una trama argumental que es filtra a la seva vida diària i gairebé es converteix en una realitat paral·lela.

Els capítols emesos fins ara a Movistar+, d’entre 18 i 33 minuts, funcionen perquè són curts i, certament, els conflictes vitals, bàsicament sentimentals, poden atrapar el públic que s’identifiqui amb aquesta etapa. Té també un cert interès sociològic: el retrat és tan fidel, no només a l’hora de reproduir la seva quotidianitat sinó també la manera que tenen de relacionar-se entre ells i amb les tecnologies, que pot ser útil per entendre l’adolescència d’avui dia.

En contrast amb aquesta proposta televisiva, Netflix té una altra producció espanyola que accentua la concepció caduca i estereotipada del món adolescent d’aquesta plataforma. És una mena de culebró horrorós amb un institut d’elit com a eix central de la trama. ‘Élite’ narra les vivències de tres estudiants en situació de risc d’exclusió social que són becats en una escola privada d’alt nivell després que s’ensorri el seu institut públic. Netflix juga amb el conflicte entre rics i pobres afegint-hi una trama criminal força truculenta, la investigació de la qual centrarà l’acció de la sèrie. ‘Élite’ recorda una mica la nord-americana ‘Greenhouse Academy’, on tot acaba fent-se tan insuportable com inversemblant. Actors i actrius que no s’entenen quan parlen, molt més ganàpies del que els seus personatges haurien de representar, fluixos a nivell interpretatiu, amb uns codis estètics publicitaris, un guió horrorós i la normalització d’un ultraconservadorisme digne dels serials veneçolans més cutres.

Ni ‘Skam’ ni ‘Élite’ canviaran la vida de cap adolescent i, encara menys, aportaran res de nou a les seves vides, però com a mínim la primera fa un esforç per connectar de manera innovadora amb una generació, mentre que ‘Élite’ sembla que en fomenti la regressió.