Cruanyes, presentador i notícia

Dissabte passat, el presentador i editor del Telenotícies vespre, Toni Cruanyes, presentava el seu nou llibre al programa Preguntes freqüents de TV3. Dilluns, el periodista en tornava a parlar en la connexió en directe amb l’ Està passant, just quan Toni Soler donava pas a l’avançament de les notícies que veuríem més tard a l’informatiu. De manera desenfadada, com és habitual, van comentar que l’endemà dimarts en Cruanyes no podria fer aquella connexió ni tampoc presentaria el Telenotícies perquè estaria presentant el seu llibre. Toni Soler ho va aprofitar per fer-li un parell de preguntes sobre la publicació que acaba de sortir a la venda i es van acomiadar.

Dimarts, efectivament, Toni Cruanyes no presentava el Telenotícies. En el seu lloc hi havia Carles Costa. En els crèdits finals tampoc signava Toni Cruanyes com a coeditor de l’informatiu. Aquell dia signava en solitari Manel Sarrau Galí.

Però, sorprenentment, Toni Cruanyes sí que va fer acte de presència en el seu Telenotícies d’una manera inesperada i diferent. Carles Costa donava pas a la notícia: “I avui també ens fem ressò del llibre que el nostre company Toni Cruanyes ha escrit i que ha presentat aquest vespre a Barcelona”. El presentador substitut explicava la temàtica del llibre del presentador titular mentre vèiem les imatges de l’acte a la Casa del Llibre. Tancava la notícia una intervenció de Cruanyes dirigint-se a l’audiència que l’havia anat a escoltar.

Que el 'Telenotícies' de la televisió pública del qual ets editor diàriament et promocioni el llibre en una notícia just el dia que demanes festa, potser és excessiu

És comprensible que si el presentador del Telenotícies treu un llibre sigui un fet prou llaminer i interessant com perquè alguns programes de la cadena entrevistin l’autor i company i hi facin referència. Ara bé, que el Telenotícies de la televisió pública del qual ets editor diàriament et promocioni el llibre en una notícia just el dia que demanes festa, potser és excessiu. No és habitual que el TN vespre faci notícies sobre presentacions de llibres, però que la faci de l’editor i presentador del programa és una mica lleig. No fas el Telenotícies perquè presentes el llibre i així, de retruc, te’l promocionen el dia que no hi vas. Són qüestions endogàmiques amb les quals potser caldria anar una mica alerta, preservar les formes i mantenir una certa higiene periodística. Si ets l’editor i presentador de dilluns a divendres, convertir-te en protagonista de la notícia el dia que et convé fa una mica de mal als ulls.

També és cert que hem vist casos pitjors. No arriba als nivells de Sara Carbonero a Informativos Telecinco, quan, fa anys, donava pas als vídeos de la gala de la Pilota d’Or de la nit anterior. Se la veia a ella mateixa passejant per la catifa vermella del braç d’Iker Casillas. Presentadora i notícia simultàniament.

Tenint en compte que a Cruanyes no li faltaran espais a la pròpia cadena i a la resta de mitjans on promocionar el seu llibre, potser seria més elegant no promocionar-lo a casa seva.