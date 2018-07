Les dones, a la cuina

Telecinco ha estrenat el programa 'Mi madre cocina mejor que la tuya'. Ja se n'han emès dues edicions. És un concurs presentat per Santi Millán on dos grups s’enfronten en una competició gastronòmica. Cada equip està integrat per dos famosos i les seves mares. Hi ha diverses proves perquè, sota la instrucció d’uns xefs, mares i filles cuinin. Finalment hi ha el veredicte d’un ésser superior en l’art del tast, Juan Echanove, que decidirà quin equip s’emporta el premi econòmic.

El programa, una vegada més, torna a tenir el segell Mediaset: encasellar la dona en els rols tradicionals del masclisme. I no precisament per la dinàmica del joc, que no hauria de tenir res a veure amb el gènere dels participants, perquè, tret que la ciència hagi demostrat el contrari i no ens n’hàgim assabentat, tenir penis o vulva, sentir-se home o dona (o qualsevol altra opció), no condiciona la capacitat de desenvolupar-se davant dels fogons.

D’entrada el títol, a remolc del tòpic popular, és clarament sexista: 'Mi madre cocina mejor que la tuya'. El nom del programa ja assigna a la dona el rol de cuinera per excel·lència i, per tant, li assigna la cuina com el seu hàbitat natural i el lloc que li pertoca socialment. En l’arrencada del programa un dels xefs exclama que "¡Qué hay más bonito que cocinar con una madre!" descartant el pare com una opció o, com a mínim, com una opció també desitjable. La presència de l’actor i 'bon vivant' il·lustre Juan Echanove també reforça l’estereotip de les dones com a cuineres oficials de la vida quotidiana. "Las madres son las verdaderas estrellas de la cocina!", diu ell. A més, l’aparició d’Echanove com una autoritat superior que jutja i atribueix el premi també potencia la distinció de gèneres: elles cuinen i ells mengen i donen l’aprovació de l’àpat.

Més enllà d’això, el programa està farcit de brometes picantones al voltant del simbolisme del menjar. Un dels plats que havien de preparar eren unes cuixes de guatlla. Santi Millán, com a mestre de cerimònies i comentarista del procés gastronòmic, ironitzava amb la part de la bèstia que havien de treballar: "¡Parece que están teniendo algún problema con las pechugas! ¡Las de codorniz, no las suyas!" Fins i tot les vedets d'El Molino tenien un sentit de l’humor més elaborat.

Un cop cuinades les guatlles, el xef s’acosta per tastar-les i Santi Millán crea el suspens: "A ver la pechuga de Alba…" i la concursant i model Alba Carrillo fa el gest de posar-se les mans sota els pits i acostar-li l’escot. Quan el xef tasta el que ha cuinat, li diu burleta a Santi Millán: "¡La pechuga me encanta!" I el presentador, amb sornegueria, li dona la raó: "A mi también..."

A Telecinco el món evoluciona a una altra velocitat. O més ben dit, involuciona.