La falsa descomposició de la dreta mediàtica

Fa tres dies que la fàbrica de porqueria de Mediaset gira entorn la infidelitat del col·laborador de Telecinco Alfonso Merlos a la seva parella (ara ja exparella) Marta López, exconcursant de Gran Hermano i també col·laboradora itinerant de la cadena. Mentre l’home mantenia una videotrucada a l’espai de YouTube del periodista Javier Negre, una noia mig despullada que no era Marta López va passar per darrere seu. Dissabte a la nit, el Sábado Deluxe va entrevistar la portadora de les banyes, va dedicar tres hores i mitja al melodrama patètic i va arrasar en audiència. El programa presentat per Jorge Javier Vázquez no parava de repetir en bucle, centenars de vegades, els vídeos de les infidelitats que sembla haver perpetrat Alfonso Merlos. Jorge Javier va definir l’espectacle com “La historia de una traición. La crónica de una infidelidad”. I quan li va preguntar a Marta López sobre l’escàndol que havia provocat aquell vídeo, la dona va respondre: “Supongo que la gente ve verdad en todo esto”. També hi van ficar cullerada els tertulians del programa i van fer intervenir per telèfon Javier Negre, periodista d’ El Mundo. “¡Esto es la descomposición de la derecha mediática!”, exclamava eufòric Jorge Javier Vázquez, que tenia molt d’interès en donar una perspectiva política a aquell teatre. Dilluns, al Sálvame, van provocar el retrobament de la parella en conflicte. Jorge Javier perseguia pels passadissos de Mediaset Alfonso Merlos, que havia anat a la cadena per intervenir a Cuatro. Li preguntava amb sarcasme quin paper tenia Pablo Iglesias en aquell escàndol. Jorge Javier es reivindicava com a “rojo y maricón” per disfressar el xou de connotacions d’un combat per desprestigiar la dreta mediàtica més casposa i ultraconservadora que representen Merlos i Negre. Els analistes polítics (que mai han gaudit de prestigi periodístic) quedaven convertits en titelles d’un circ patètic, reduïts a comparsa d’una antiga concursant de Gran Hermano. Com a molt, es destapava la doble moral de la ultradreta televisiva més rància.

Aquest panorama televisiu decadent fa tuf de muntatge, sobretot perquè tots els implicats estan vinculats d’una manera o altra a Mediaset. En temps de coronavirus, tot serveix per mantenir la producció de porqueria en marxa. Jorge Javier parla de descomposició de la dreta mediàtica però l’espectacle no és altra cosa que una empenta més a la normalització del feixisme que fa anys que practica Mediaset. El grup, històricament, ha donat cobertura mediàtica als descendents de Franco i una cadira als tertulians defensors de la ultradreta. Telecinco, experta en confondre entre realitat i ficció, entre opinió i informació, i entre entreteniment i periodisme, amb aquest circ deplorable no ha fet altra cosa que impulsar els titelles secundaris a un estatus superior. Elevar-los a pallassos protagonistes durant uns quants dies perquè la ultradreta rància es popularitzi en temps de crisi, esdevingui quotidiana i ocupi nous espais.