Una història molt bèstia

A Netflix hi teniu una sèrie documental de només sis capítols ideal per evadir-se. Ingredients infinits per deixar-te glaçat davant la pantalla: líder espiritual, organització religiosa, vida en comunitat, atacs biològics, armes automàtiques, Nike, incendis, espionatge, milers de persones sense sostre, 'hippies', avions, una pista d’aterratge enmig del desert, un desert que es converteix en terra fèrtil, explotació laboral, deu mil seguidors disposats fins i tot a matar, el frau d’immigració més gran dels Estats Units, Hollywood, explotació constructora, mòbing immobiliari, meditació, amor lliure, advocats, fiscals, periodistes, polítics, l’FBI, orgies, amenaça a l’estil de vida americà, frau electoral, una petita comunitat de veïns amenaçada i... castors dins d’una trituradora. No podeu demanar més.

Es tracta de 'Wild wild country', el relat completíssim d’un greu conflicte en un petit poble de quaranta habitants, Antelope, a Oregon, als anys 80, quan s’hi instal·la una nombrosa comunitat de seguidors d’un líder espiritual. Era Bhagwan Rajneesh, un captivador guru indi que volia crear una mena de nou estat de consciència en la humanitat. La història és narrada, en bona part, per la seva poderosa assistent personal, Sheela. De fet, ella n'acaba sent la protagonista, perquè era el braç executor d’aquesta comunitat.

Més enllà que no podreu vestir-vos de color porpra mai més, 'Wild wild country' us fascinarà

La feina de documentació és extensíssima: hi ha una quantitat ingent d’imatges d’arxiu d’aquesta comunitat que són impactants i aporten context fins al més petit detall de les històries que s’expliquen. Pel que fa al guió, i a partir d’entrevistes en profunditat, hi ha un equilibri molt ben tramat entre les dues parts confrontades: per una banda els habitants d’Antelope que patien la invasió. De l’altra, els antics membres de la comunitat.

'Wild wild country' és una tesi doctoral d’aquell conflicte. Pura enginyeria televisiva per documentar i cosir les diferents trames amb rigor i detall. I, sobretot, perquè més enllà d’explicar una història transmet sensacions inquietants. Tot just començar el que aleshores era l’alcalde d’Antelope diu: “Una tonteria es va convertir en una cosa molt greu en qüestió de dues setmanes”. Si bé a l’inici penses que sis capítols d’una hora són absolutament innecessaris per explicar la història, després quedes atrapat, perquè tot plegat adquireix unes dimensions mastodòntiques. Vols saber més dels personatges i els conflictes. És una espiral de manipulació, megalomania, prepotència, però també un xoc cultural en què intervenen elements de supervivència, resistència, terror, injustícia i ambició. 'Wild wild country' és un documental de culte que us fascinarà. Més enllà que no podreu vestir-vos de color porpra mai més un cop hàgiu vist el documental, ¿no teniu curiositat per saber per què uns pobres castors van acabar dins d’una trituradora?