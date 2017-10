Una hora dinant amb Puigdemont

Dissabte al migdia, una mica abans de la compareixença de Carles Puigdemont, l’informatiu de La Sexta va descobrir, en directe, el president dinant en un restaurant de Girona. Eren, exactament, les 14.28 h. La qualitat d’imatge era nefasta. La càmera de La Sexta, des de la porta del local, aprofitava el reflex de Puigdemont en un mirall per poder gravar-lo mentre dinava amb algú més. Només li vèiem els cabells i els ulls, i tot de gent anava passant per davant. Quan va començar la compareixença oficial, van mantenir un requadre en pantalla d’ell mateix menjant enmig del bullici del restaurant. Mai un missatge institucional havia tingut una presentació tan rònega des del punt de vista televisiu. Després va entrar Antonio García Ferreras per telèfon: “ Ahora sabemos que la declaración institucional ha sido grabada. [...] No sabemos dónde, pero en estos momentos La Sexta está demostrando que Puigdemont está en su ciudad, tranquilamente, comiendo”.

Ni una paròdia d’Antonio García Ferreras arribaria a superar el nivell de buidor que vam veure

Ferreras va recordar els delictes que acumulava, que estava cometent un “clarísimo delito de usurpación” i que “ vive en una especie de realidad paralela, dimensión distinta, realidad virtual”. Cristina Villanueva, la presentadora de les notícies, anava descrivint el que feia. L’anàlisi de Ferreras va acabar convertint-se en la predicció d’un visionari: “ Es muy interesante lo que estamos viendo. Hoy Carles Puigdemont puede pasear. Recibir a sus convecinos, se saluda con ellos, se hace fotografías con un equipo de baloncesto... Si Carles Puigdemont hace cuarenta y ocho horas hubiera tomado la decisión de no proclamar la República tal y como se estaba hablando con los mediadores, hoy Puigdemont no podría estar en este restaurante”. Un cop més, l’independentisme associat a gent perillosa. El periodista també arribava a la conclusió que el gest havia estat egoista: “ Puigdemont podría haber tenido un gesto enorme de sacrificio personal convocando elecciones. […] Se decantó no por inmolarse él, sino por inmolar Cataluña”. Després, també va entrar per telèfon José Miguel Contreras, antic vicepresident d’Atresmedia i productor executiu d’alguns programes de La Sexta. Aquí, però, el presentaven com a “analista polític”. Durant vint-i-sis minuts La Sexta es va dedicar a mantenir en pla la imatge caòtica i deficient del reflex en un mirall de Puigdemont dinant mentre els periodistes opinaven. L’informatiu va continuar mantenint el pla de Puigdemont dinant en un requadre fins a les 15.25 h. Vam estar una hora -cinquanta-set minuts, per ser exactes- a La Sexta veient un tros del cap de Puigdemont menjant. Ben bé que aquesta sobirana tonteria només la pot fer una tele privada. Un informatiu ple, a més, d’opinió, no pas d’informació. Ni una paròdia d’Antonio García Ferreras en un programa d’humor arribaria a superar el nivell de buidor, ximplesa televisiva i anàlisi barata i esbiaixada que vam veure a La Sexta noticias.