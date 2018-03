Intuïció femenina

Les cadenes van mostrar un seguiment desigual de la vaga feminista. A TV3, a les dotze de la nit, en emissió conjunta amb el 3/24, van posar un rètol que anunciava les alteracions de programació durant el 8-M per l’adhesió a la vaga. I qui ho explicava a continuació era una dona, la periodista Judith Antequera. El rètol anunciava que eren serveis mínims. Ella mateixa va aclarir: “Algunes som serveis mínims i per imperatiu legal hem de dur a terme la nostra feina, d’aquí la meva presència en pantalla”. Quina llàstima que cap company la pogués substituir. Cruanyes va fer doblet als TN i les connexions amb el 3/24 van ser sempre presentades per homes. No hi va haver Tot es mou i la Melero només la vam veure en un anunci enllaunat d’una òptica, per imperatiu publicitari. Els programes que suplien l’emissió regular tenien, com a temàtica de fons, les dones i el feminisme. El Polònia va apuntar a la casa reial per abordar el 8-M: el clon de Letícia s’agafava el dia lliure i era substituïda per un gerro.

La Sexta, la cadena més hàbil a l’hora d’aprofitar qualsevol circumstància, va optar per fer la programació habitual traient partit a l’evident baixada de qualitat televisiva que suposava l’absència de les dones. Ho van potenciar i van convertir el defecte televisiu en virtut ideològica. Tot funcionava sota mínims sense dones. García Ferreras i Wyoming van lluir camisa lila. El intermedio va utilitzar fins i tot cartolines escrites per substituir els grafismes i rètols habituals, que controla una dona. Wyoming, contundent i autocrític, sense maquillar ni pentinar, aquell dia no tenia prompter i perdia els papers del guió. Santi Villas va sortir al carrer a posar en marxa “ el machistómetro”. Quan va preguntar a un home qui s’aixecava a desparar taula a casa seva va respondre que la seva dona sempre, però no per culpa seva: “ Se levanta ella misma, pero por intuición”.

Les reines del matí van poder llevar-se tard. A la Griso la van substituir. I no hi va haver programa d’Ana Rosa. En aquest sentit, és innegable el benefici televisiu de la vaga feminista. Antena3 va fer una iniciativa interessant: els informatius que presenten dones els van fer els homes, però ells mateixos anunciaven que no s’asseurien a les seves cadires i el presentaven a peu dret. Carme Chaparro, que presenta Noticias Cuatro al migdia, tampoc va ser rellevada per Roberto Arce.

En pantalla, la cadena on menys es va notar l’adhesió a la vaga va ser TVE. Les presentadores del Telediario, Pilar García Muñiz i Ana Blanco, el van fer com sempre i es veien moltes redactores treballant al peu del canó en les connexions. A la tele pública d’un país on les dones convoquen una vaga general aquesta circumstància és tan estranya com significativa. Però ves a saber, com que no vull pensar que van anar a treballar per imperatiu, ves que no ho fessin per intuïció.