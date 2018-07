Javier Cárdenas: a 1.333 euros el minut

'Hora punta', el bunyol televisiu que ha presentat Javier Cárdenas durant dos anys a TVE, s’ha acabat. El programa és, segurament, un dels formats més lamentables que ha pagat la televisió pública i una de les decisions mediàtiques més incomprensibles i vergonyoses de la cadena. Cada emissió d’'Hora punta' costava 40.000 euros. Tenint en compte que el programa durava mitja hora, Cárdenas costava a la cadena 1.333 euros per minut. Però l’escàndol no és tant la xifra sinó que aquests diners no quedaven justificats en el contingut. 'Hora punta' estava molt lluny de complir uns requisits mínims que s’ajustessin a la funció d’un servei públic. Era entreteniment caduc, buit, barroer, mancat de rigor, amb presència de pseudoexperts, centrat en informació de successos truculents del passat i tractat amb demagògia. Cárdenas continua amb els seus problemes de vocalització i menjant-se síl·labes quan parla. La seva habilitat comunicativa està molt restringida a una emocionalitat primària, té un vocabulari per expressar-se molt limitat i uns recursos discursius precaris. És exagerat, tremendista i groc.

Al llarg d’aquests dos anys no tan sols no ha reeixit pel que fa a audiència sinó que TVE fins i tot ha hagut de demanar disculpes per alguns dels disbarats que s’han explicat en el seu programa; la comunitat científica i la periodística s'han queixat per la seva falta de rigor. Ha sigut motiu de burles i crítiques per les seves ficades de pota en les entrevistes. Des de la televisió pública, Cárdenas també ha difós tesis que asseguraven que els huracans estaven fabricats per l’home i que les vacunes provoquen autisme.

En el seu comiat de dimarts, Cárdenas justificava la seva marxa per raons d’energia: fa ràdio als matins i no pot fer-ho tot. L’últim programa va tenir els ingredients habituals d’esperpent mediàtic: va convidar un adolescent transsexual amb el seu pare perquè expliquessin el cas. Al noi li va anar ensenyant imatges d’arxiu de tots els transsexuals que ha anat entrevistant al seu programa, com si fos un catàleg, i en parlava amb fascinació sensacionalista.

Però el recorregut televisiu de Cárdenas no s’acaba aquí: continuarà a TVE amb un programa setmanal que s’emetrà molt tard. Així, els seus despropòsits quedaran amagats amb nocturnitat i traïdoria. El presentador s’acomiadava, ensopegant amb les paraules, amb un discurs lacrimogen teatral, dient que va començar a la televisió amb només 19 anys i que no s’hauria imaginat mai que perduraria tants anys en el mitjà. Ni ell ni ningú, francament. El nou programa es dirà ‘Pura magia’ i tindrà un cost de 150.000 euros per edició. Encara pagaran més car el minut de pantalla de Cárdenas. Màgia, la que hi deu haver al darrere perquè això hagi sigut possible.