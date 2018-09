'Els matins' i la tècnica de la palangana

'Els matins de TV3', amb la Lídia Heredia al capdavant, ha estrenat una secció setmanal: ‘A l’estranger’. El títol no és gaire original però no enganya: els dimecres connectaran amb algun dels corresponsals que TV3 té repartits arreu del món perquè expliqui les interioritats de la seva feina vinculada a l’actualitat d’aquell país. Desenvoluparan una crònica sobre com cobreixen determinades informacions, en quines condicions treballen i amb quines peculiaritats autòctones ensopeguen.

Aquest dimecres Heredia connectava en directe amb Manel Alías que (vestit molt elegant, per cert) explicava les bambolines d'una exhibició de força de Putin: unes espectaculars maniobres militars a Sibèria. Un desplegament de soldats, tancs, avions, vaixells i camions dignes d’una pel·lícula de Hollywood només per impressionar la premsa. Alías ens va fer el 'making of' de la cobertura informativa: com s’organitza l’expedició de periodistes, en quines condicions viatgen, la barbaritat de quilòmetres que recorren per contemplar vint minuts de llançament de míssils...

El corresponsal a Moscou va explicar com, per cobrir aquest macroesdeveniment de propaganda militar al més pur estil Putin, els van hostatjar en un sanatori siberià en funcionament, en unes condicions molt precàries. Les imatges que complementaven la crònica mostraven uns passadissos dignes d’una pel·lícula de terror. Alías explicava que ni tan sols hi havia dutxa al lavabo: “He hagut de fer servir la tècnica de la palangana”. I, efectivament, es veia l’estri com a part de l'equipament del petit bany.

Kapuscinski deia que en el bon periodisme, a més de la descripció d’un esdeveniment, hi ha d’haver l’explicació de com i per què passen les coses

La crònica d’Alías no es limitava a un anecdotari de la dura vida del corresponsal. Ni de bon tros. Les seves explicacions descrivien a la perfecció no només els mètodes propagandístics del govern de Putin sinó les condicions de vida d’un país gegantí i els desavantatges que comporten per a la població determinades polítiques per intentar repoblar grans extensions.

Si les cròniques periodístiques que habitualment fa Manel Alías per a TV3 són impecables i t’atrapen com a espectador, aquesta possibilitat d’ampliar l’horitzó a la realitat amb què conviu és un regal per a l’audiència. Perquè sovint l’última hora informativa d’un país s’entén millor tenint aquest context. El periodista Ryszard Kapuscinski deia que en el bon periodisme, a més de la descripció d’un esdeveniment, hi ha d’haver l’explicació de com i per què passen les coses i que, en canvi, en el mal periodisme, només hi ha descripció, sense cap connexió amb el context històric. Tenint en compte que TV3 ens ha castigat amb 'emissions interruptus' de ‘Món’, el magnífic programa d’informació internacional de la cadena –que hem vist amb comptagotes–, sempre ens quedarà ‘A l’estranger’ per aprofitar el talent dels corresponsals de la cadena i fer una mica més gran la finestra des d’on observem el planeta, encara que sigui per veure palanganes.