La República Catalana sembla que s’hagi gestat tota a través del mòbil d’Ana Pastor. En els maratonians especials d’ Al rojo vivo, i al crit d’Antonio García Ferreras de “ ¡Pastor! ¡Parlament!”, la periodista apareix sempre amb el micròfon de La Sexta en una mà i el mòbil a l’altra. Cada vegada que li donen pas, Ana Pastor no mira a càmera. Mira a la pantalla del seu mòbil i després aixeca els ulls a càmera i explica el que hi ha llegit. El mòbil té una peculiaritat més enllà de la poma mossegada. Porta una funda protectora transparent que cobreix un petit dibuix infantil. Un cor i una personeta dibuixada per una criatura petita. Simbòlicament, pot servir per humanitzar la periodista implacable que porta dies lluny de casa. És el detall, gairebé inapreciable, que concilia discretament la part personal i la professional, un dibuix que serveix de cordó umbilical, el missatge subliminar del “no t’oblido” per als de casa.

A més, el mòbil d’Ana Pastor és un tòtem d’informació privilegiada. A l’ordre del presentador de “ ¡Pastor! ¡Novedades!” o “ ¡Pastor! ¿¡Qué sabemos!?”, ella sempre mira el mòbil fent notar a l’espectador que el que passa prové del seu telèfon. “ ¡Ferreras! Me pillas leyendo el papel al que La Sexta ha tenido acceso y que acaba de registrar JxSí”. Quan diu “ ¡Ferreras! ¡Esto es la declaración de independencia!” no ensenya un paper, mostra el seu mòbil.

La República s’ha proclamat al seu telèfon abans que a cap altre lloc. Al seu mòbil, tothom hi canta 'La traviata'

La República s’ha proclamat al seu telèfon abans que a cap altre lloc. També mira l’aparell quan admet: “ ¡Hay pánico, Ferreras! ¡Me están diciendo algunos parlamentarios de JxSí que esta es la resolución!” També mostra el mòbil quan són altres diputats els que li envien informació. “ Cuando preguntamos al resto de grupos lo que opinan, nos dicen que les da igual”. I ensenya el telèfon. O: “ Te puedo adelantar que en el PDECat la votación va a ser secreta para evitar querellas”. La suposada primícia ve del seu mòbil. Quan parla del que creu l’oposició, ho llegeix com si fos un missatge de WhatsApp. També anuncia: “ Te puedo decir algo que acaba de ocurrir en la reunión del PSC. Iceta ha dicho que no quiere ni oír hablar de la exposición de los motivos”. En els últims dies, fins i tot els mediadors de les dues parts en conflicte faciliten informació a Ana Pastor i, ensenyant el telèfon, els cita reservant la seva identitat: “ Hemos preguntado a los que están ejerciendo de mediadores en Cataluña y fuera de Cataluña y nos dicen que no hay nada”.

El mòbil d’Ana Pastor és l’epicentre de les múltiples fonts, totes reservades. Al seu telèfon, tothom hi canta La traviata. El que passa a les reunions, els matisos d’una publicació o el que diu el cap del partit. Bona estratègia televisiva per potenciar l’efecte d’informació privilegiada. Déu vulgui que l’aparell no acabi requisat per la fiscalia perquè quedarà tothom retratat.