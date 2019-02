Un nou repte per a Susanna Griso

'Espejo público' ha fitxat Gonzalo Bans. Fins ara era el presentador d’'El gato al agua' d’Intereconomía i el director general d’aquesta cadena. Ara, al costat de Susanna Griso, fa de copresentador en temes polítics. Una prova més del biaix informatiu del programa. Divendres un dels temes que proposava Gonzalo Bans era la politització del FC Barcelona arran de les pancartes. Van convidar el vicepresident de la penya barcelonista de Móstoles, que està molest amb el posicionament ideològic del club. Per rebatre’l també van connectar amb el líder de la plataforma blaugrana Un Crit Valent, que, en qüestions futbolístiques, s’estan convertint en els independentistes de capçalera d’Atresmedia. Així creen l’aparença d’un fals equilibri.

El programa estava utilitzant un vídeo caduc de feia un any i un home que no havia tingut cap problema per insistir en la intolerància dels barcelonistes

En pantalla, mostraven una foto del senyor de Móstoles somrient a la grada de l’estadi del Barça exhibint una bandera espanyola amb l’escut del Barça. Un rètol es preguntava si tenia por quan ho feia. Gonzalo Bans li deia: “¿Cuál fue la reacción del resto de aficionados en cuanto sacó la enseña nacional?” I l’home, sincer, va respondre: “Yo de momento no he tenido problemas nunca”. I Griso, creant suspens, deia a l’audiència: “Vamos a ver después de publicidad lo que ocurre cuando usted saca esa bandera de España. Enseguida verán la respuesta que eso suscita en el Camp Nou”. Al tornar de publicitat, les coses havien canviat. Les imatges de la bandera espanyola al Camp Nou resulta que no eren d’aquest senyor. Gonzalo Bans va explicar que les imatges eren de feia un any d’un altre senyor del qual no tenien la identitat ni tampoc en quines circumstàncies va ensenyar la bandera a tercera graderia. A les imatges se sentia gent que el xiulava i uns quants l’increpaven i insultaven. La Griso li tornava a preguntar al senyor de Móstoles: “No sé si usted se ha encontrado con una reacción parecida”. I l’home: “No, yo no he tenido un problema de esos”. L’home insistia que no, però els col·laboradors del programa es comportaven com si hagués dit que sí, i convertien això en un drama habitual del Camp Nou. El programa estava utilitzant un vídeo caduc de feia un any i un home que no havia tingut cap problema per insistir en la intolerància dels barcelonistes. Mentrestant, el vicesecretari de Vox Iván Espinosa i, sobretot, Albert Castillón es dirigien amb agressivitat al soci independentista per recordar l’afinitat del club amb Franco i la intolerància que hi ha a Catalunya amb els espanyols. El rètol en pantalla destacava: “Cara a cara dos aficionados del Barça: independentista versus constitucionalista”. Els dos socis no es van discutir en cap moment. Però queda clar qui tenia interès en crear dues faccions enfrontades. Només Atresmedia està perdent temps en aquesta tonteria. Primer Pedrerol i ara Griso. Si Susanna Griso té ganes d’apreciar la politització del futbol que provi el repte invers: anar amb una bandera catalana (o l’estelada!) amb l’escut del Barça a les grades dels estadis d’Espanya i a veure què passa.