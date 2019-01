Que la por canviï de bàndol

Netflix ha estrenat una minisèrie documental de denúncia: Examen de conciencia, del director Albert Soler. Es tracta d’una investigació de múltiples casos d’abusos sexuals i pederàstia per part de l’Església catòlica espanyola. El fil conductor és Miguel Ángel Hurtado, víctima d’abusos en la seva infància i adolescència per part del germà Andreu Soler, un monjo de Montserrat impulsor del moviment escolta a Catalunya. Hurtado, psiquiatre infantil de professió i convertit en activista, entra en contacte, al llarg dels tres capítols, amb altres víctimes d’abusos per part de membres vinculats a l’Església que expliquen els seus casos.

La virtut d’aquest projecte televisiu de Netflix és que permet demostrar la transversalitat del problema: centres religiosos arreu del territori espanyol, víctimes de diverses condicions socials i en múltiples circumstàncies. Ara bé, la quantitat de casos enregistrats (que òbviament són només una minúscula part de la trista realitat) posa en relleu el patró de comportament dels abusadors i de l’Església i també les greus seqüeles de les víctimes. La realització utilitza fotografies i imatges d’arxiu per retratar víctimes i abusadors en el passat, fet que emfatitza la crueltat de les circumstàncies patides. La dificultat amb què algunes víctimes relaten el seu cas és commovedora. I són impactants les escenes en què les persones que van patir abusos s’encaren amb els seus propis agressors. D’altra banda, les recreacions ficcionades dels abusos que s’utilitzen de manera molt puntual resulten potser una mica inquietants i morboses.

Examen de conciencia aconsegueix, a nivell narratiu, alertar d’un problema generalitzat, massiu i enquistat, i exigeix, per tant, una resposta de l’Església com a institució.

El clímax de la sèrie argumental es produeix en el tercer capítol, quan el protagonista, Miguel Ángel Hurtado, decideix explicar la seva pròpia història i destapar els casos d’abusos al monestir de Montserrat. Amb documents es demostra, de manera fefaent, com l’actual abat de Montserrat, Josep M. Soler, intenta comprar el silenci de la víctima. És impactant com la denúncia contra el germà Andreu es complementa amb imatges que demostren l’elevat nivell d’acceptació i prestigi social que són capaços d’aconseguir aquests monstres, tot i que, en alguns instants finals, la narració desprèn una certa flaire a l’intentar barrejar conductes eclesiàstiques amb contextos i personalitats nacionalistes. En qualsevol cas, Examen de conciencia és una sèrie documental imprescindible perquè queda demostrat (com li passa al mateix protagonista) que abordar de manera pública i a través dels mitjans de comunicació els casos d’abusos sexuals serveix per empoderar les víctimes i motivar-les a afrontar els traumes i fins i tot denunciar els seus agressors. Com diu Hurtado, “cal que la por canviï de bàndol”. És la societat la responsable que això sigui possible i la televisió una eina perfecta per facilitar-ho.