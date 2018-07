La presó, una bicoca

Dimarts al migdia, a Antena 3, ens explicaven com serien les presons catalanes on han traslladat les preses i els presos polítics. Sobre la presó de Lledoners deien: “Es una de les cárceles españolas más modernas. Fue construida hace diez años con un presupuesto de cien millones de euros”. També destacaven que només és a setanta quilòmetres de Barcelona i que “tiene piscina, polideportivo y talleres artísticos”.

A més, des del punt de vista organitzatiu, és la pera: “La prisión tiene además un sistema novedoso para la convivencia, en el que los reclusos pueden tomar parte en las decisiones que les afectan en el día a día”. No es pot demanar més. A sobre, tot i apuntar que l’aforament és de 750 presos, especificaven que només vint-i-quatre són considerats d’alt risc. La proporció perfecta.

Pel que fa a la presó de Figueres on han ingressat Dolors Bassa i Carme Forcadell, encara té més avantatges: “Estarán en una prisión todavía más moderna construida hace solo cuatro años”. Quina sort. Si els del PP s’hi haguessin posat abans, fins i tot l'haurien pogut estrenar elles.

En veure la notícia d’Antena 3 et venien ganes d’aprofitar els beneficis de les presons per desconnectar una mica

Les virtuts carceràries d’Antena 3 s’acompanyaven d’imatges d’arxiu on es veien les cel·les amb el llit fet, el lot de productes de neteja i higiene personal dins d’una bossa de plàstic, i el vàter i la pica, en un disseny molt pràctic acabat en acer inoxidable, en un lavabo petit però molt ben integrat a l’estança que exercirà les funcions de dormitori i de pràctic escriptori a la vegada. També ens ensenyaven una piscina a l’aire lliure força gran que tenia l’aparença de no patir aglomeracions estiuenques i que sota una solana de justícia segur que manté l’aigua a una temperatura molt agradable. La notícia destacava que eren presons molt tranquil·les i ens ho van demostrar en un acte de rigor informatiu: a les imatges no hi apareixia ni una ànima, els espais estaven totalment buits i a punt per estrenar. Una atmosfera molt relaxant. Segur que és així cada dia.

La notícia resumia també el règim de visites, fins i tot per als que tenen fills menors de deu anys, que podran gaudir de la canalla en aquest estimulant recinte amb tantes possibilitats d’esbarjo.

Això de ser a la presó és una bicoca. Si arribem a saber abans tot aquest luxe de comoditats i activitats, hauríem apuntat els fills a fer-hi els casals d’estiu o a anar-hi uns dies de colònies. Després de veure la notícia d’Antena 3 et venien ganes d’aprofitar els innumerables beneficis d’aquests espais tan fantàstics per desconnectar una mica. A més, en una notícia anterior destacaven que “el director de Prisiones de Catalunya es un activo independentista”. Perfecte: us hi trobareu com a casa. L’únic que es pot criticar de la notícia d’Antena 3 és que es van oblidar d’informar sobre els menús. Si em prometen que no hauré de cuinar, demà mateix escric a la Carme i a la Dolors perquè em preguntin si queda alguna cel·la lliure per a la primera quinzena d’agost.