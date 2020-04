Qui va matar Malcolm X?

Al voltant de la mort de Malcolm X, el líder defensor dels drets civils dels afroamericans, hi ha un gran misteri. Quan el van matar el 1965 mentre feia un discurs en un auditori de Manhattan, es van detenir i empresonar tres homes. Aparentment el crim va quedar resolt, però en la investigació policial hi havia moltes peces que no encaixaven. Al voltant d’aquell cas van quedar molts misteris sense resoldre. Una minisèrie documental de Netflix investiga el que va passar gràcies a la feina del màxim expert en la mort de Malcolm X, l’activista Abdur-Rahman Muhammad. Ell és el fil conductor d’aquesta sèrie: un home senzill i humil, admirador de Malcolm X, que fa més de trenta anys que es dedica a investigar els secrets que hi ha darrere del seu assassinat. Professionalment és guia turístic al cementiri d’Arlington de Washington i dedica el seu temps lliure a aquest cas. Necessita trobar les respostes a moltes preguntes que van quedar sense aclarir. Aquest home desmuntarà la versió oficial i confusa sobre l’assassinat de Malcolm X i provocarà un gir en la història. És impactant com la breu filmació que hi ha del moment de la detenció d’un dels assassins a les portes de l’auditori, que sembla confusa i caòtica, acabarà demostrant un fet important. El rigor i la quantitat de documentació i imatges que Abdur-Rahman Muhammad obtindrà portaran la sèrie a un final sorprenent. És més, arran de l’emissió d’aquesta sèrie a través de Netflix, i després de tota la informació que Abdur-Rahman i el documental han fet públics, el fiscal del districte de Manhattan va decidir tornar a obrir el cas de manera oficial al mes de febrer passat.

Al llarg de sis episodis, l’investigador remourà cel i terra entrevistant els inspectors que van portar el cas en aquell moment, buscarà antics membres de la Nació de l’Islam que van conèixer Elijah Muhammad i Malcolm X, remenarà tota mena d’arxius classificats i coneixerà un dels homes que es van passar més de vint anys a la presó per aquest crim, i que es demostrarà que era innocent.

Però més enllà d’acomplir el seu objectiu final, el que l’espectador va descobrint al voltant de la figura de Malcolm X, de la seva relació d’amor-odi amb el líder musulmà Elijah Muhamad i dels conflictes i tensions que hi havia darrere la Nació de l’Islam es torna addictiu. A banda de trobar el culpable, Abdur-Rahman Muhammad anirà més lluny: intenta saber quins interessos hi havia darrere d’aquest assassinat perquè s’intentessin silenciar, en les més altes esferes, les incògnites més evidents. Durant el procés d’investigació, el temps jugarà una mala passada a l’investigador protagonista, però, tot i així, descobrirà un fet que encara el deixarà més astorat: no és el primer en saber la identitat de l’autèntic assassí de Malcolm X.