La recepta de la llauna al cul

Cada dia, de dilluns a divendres, al voltant de les dues del migdia, a La 2 de TVE fan un programa de gastronomia i receptes tradicionals franceses que es diu Las recetas de Julie ( Les carnets de Julie). La cuinera Julie Andrieu recorre França amb el seu descapotable per descobrir els plats típics de les diferents regions del país. Cada emissió gira al voltant d’un plat o d’un aliment en concret. Aquests breus reportatges es combinen amb l’elaboració al plató d’una recepta tradicional francesa amb l’ajuda del xef amb una estrella Michelin Thierry Marx. Si us agrada la cuina i necessiteu evadir-vos del coronavirus, és una opció recomanable mentre prepareu el dinar, i val a dir que, a més, de tant en tant al programa hi tenen lloc fenòmens curiosos que no se solen produir en altres espais de cuina. Per exemple, el dia que la Julie i en Thierry van cuinar una sopa bullabessa els convidats que es mengen l’àpat al final, que normalment són especialistes en cultura gastronòmica, els van criticar negativament el resultat.

Dimarts es va tornar a produir una situació sorprenent. El programa girava al voltant del pollastre i van viatjar fins a la localitat d'Outines-Arrigny per veure com el campió de França de cuina amb barbacoa preparava un plat típic dels soldats dels Estats Units, el beer can chicken BBQ. Alexandre Hurson va preparar davant de les càmeres un pollastre al qual li introdueixes una llauna de beguda pel cul que prèviament has omplert amb cervesa, all i herbes aromàtiques. El pollastre queda, per tant, assegut sobre la llauna, en posició vertical, sobre la graella de la barbacoa. D’aquesta manera, amb l’escalfor de les brases, la barreja de dins la llauna comença a bullir i emana un vapor que aromatitza la carn del pollastre. Després del reportatge la Julie li va preguntar a en Thierry Marx: “La llauna és d’alumini. Oi que és desaconsellable que entri en contacte amb els aliments?”. I en Thierry, amb cara de circumstàncies, va respondre que sí, que això d’introduir una llauna dins del pollastre a tan alta temperatura no era una bona idea. La Julie, per assegurar-se’n, li va tornar a preguntar: “Això no ho podries preparar al teu restaurant?”. I en Thierry va posar el crit al cel: “En absolut! És d’alumini! No sabem d’on ha sortit!”. L’altre expert en qüestions alimentàries que tenen al programa també es va mostrar preocupat per la recepta, recordant que, a part de l’alumini, a la llauna hi ha la pintura del disseny del producte i que, a alta temperatura, es poden evaporar pigments no aptes per al consum que quedin a la carn del pollastre.

Insòlit. Un programa de gastronomia que explica als espectadors com fer receptes per, a continuació, advertir que són perjudicials per a la salut i tirar per terra el plat que ha preparat el convidat del programa. Com a mínim no has de llençar tu el plat a les escombraries i ja ho fan ells abans per tu.