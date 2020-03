Rei 5 – Cassolada 3

Dimecres al vespre tots els informatius van incloure l’emissió en directe del discurs del rei Felip VI davant la crisi del coronavirus: les públiques, tant TV3 com TVE, i les privades Antena 3, Telecinco i La Sexta. El monarca, en una posada en escena tan horrorosa que semblava feta des d’un balneari, no va excusar-se ni justificar-se per les irregularitats financeres del rei emèrit i les seves pròpies tot i coincidir amb la setmana en què la casa reial ha comunicat que se li retirava l’assignació pública oficial a Joan Carles i que el rei renunciava a l’herència del seu pare.

Però de les cinc cadenes que van oferir el missatge del rei només tres van afegir, a continuació, que aquella compareixença extraordinària havia motivat cassolades de protesta als balcons de les diferents ciutats del país. A TV3 ens van mostrar dues vegades, en una reiteració que va semblar accidental, un carrer de Manresa posant especial èmfasi, sobretot, en un balcó molt actiu. A Telecinco, just després del missatge, la presentadora Isabel Jiménez va recordar amb claredat que aquell comunicat es feia la mateixa setmana que s’havien produït aquestes novetats en els reajustos econòmics de la família reial. “ Por todo ello -deia- hoy se ha convocado una cacerolada en todo el país”. L’informatiu mostrava les imatges de la cassolada que també s’havia produït a les dotze del migdia a Madrid i s’aclarien els detalls de la reivindicació sorollosa: “ El mensaje pedía que Juan Carlos donase los cien millones de euros de comisión que supuestamente habría recibido de Arabia Saudí a la sanidad pública. Y muchos se han sumado a salir al balcón con las cacerolas para reivindicar que esos fondos se devuelvan para paliar la crisis por el coronavirus. Una cacerolada que se ha repetido hace dos minutos durante el discurso del rey”. A La Sexta, la presentadora Cristina Saavedra recordava també que entre els motius de la protesta hi havia el fet que el rei Felip hauria participat també com a beneficiari en la societat off-shore del seu pare. La periodista preguntava a una redactora quin havia sigut el seguiment de la cassolada als carrers. “ Muchos balcones de España haciendo esa cacerolada”, afirmaven mostrant les imatges d’un carrer de Madrid amb una gran quantitat de balcons protestant.

Només el Telediario de TVE i Antena3 Noticias no van dir res de la cassolada. En tot cas, van necessitar un dia de coll per mencionar-ho discretament. Dijous al migdia, el Telediario incorporava breument la protesta dels balcons coincidint amb el missatge del rei sense especificar la naturalesa de la reivindicació. A Antena3 Noticias van fer el mateix amb el titular concís " Algunas cacerolas contra el monarca" d’una manera fugaç. Aquesta vegada sembla que el soroll des dels balcons ha obligat fins i tot els més reticents a mostrar que les cassoles comencen a fer tremolar la Corona.