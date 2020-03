Dijous al Telenotícies migdia de TV3, tot i ser gairebé monotemàtic amb el coronavirus, van poder dedicar un petit bloc a altres informacions. Es van fer ressò d’una declaració de Francisco Correa en el judici del cas Gürtel. El presumpte cervell de la trama va explicar, a preguntes d’un dels advocats de la defensa, que els seus diners a Suïssa els va col·locar al compte Soleado i va precisar que allà hi tenien també els seus diners altres grans fortunes espanyoles, incloent-hi el rei emèrit, Joan Carles I. Correa va afegir que si no ho havia explicat fins ara era per por que li pogués passar alguna cosa. La declaració de Correa va ser tan clara i contundent que a continuació, en el judici, es va produir un fet insòlit. El president del tribunal li va demanar que no continués i que no fes aquelles acusacions sobre el monarca perquè no es podia defensar i no estava present en la causa.

Al Telenotícies, Raquel Sans ho va explicar amb claredat i van mostrar les imatges del moment del judici en què es produïa aquesta situació. Si no ho vau veure, val la pena que recupereu aquesta notícia perquè l’instant en què el jutge fa callar Correa resulta tan impactant com incomprensible. És tan greu com el fet que la resta d’informatius d'aquell dia van decidir silenciar aquesta informació. Ni el Telediario de TVE, ni La Sexta noticias, ni tan sols Al rojo vivo de García Ferreras, ni Informativos Telecinco, ni Antena 3 noticias van incloure aquest instant tan important en el judici de la trama Gurtel. Silenci massiu amb un nou escàndol del rei emèrit.

És lògic, en part, que la informació sobre el coronavirus en un moment de contenció reforçada com el que hi havia dijous i en plena crisi pel confinament de la població, faci que la resta de l’actualitat quedi una mica eclipsada. Però també resulta flagrant que el virus s’està convertint en una cortina de fum perfecta per tapar informacions molt importants que incomoden els grans grups mediàtics. El coronavirus servirà d’excusa perfecta per justificar el silenci del qual s’estan fent còmplices periodistes, informatius i cadenes de televisió.

Sorprèn, per exemple, que el Telediario, que la setmana passada va abordar amb naturalitat l’escàndol del rei emèrit i l’AVE a la Meca, set dies més tard hagi decidit silenciar aquesta altra notícia, tant o més escandalosa que la primera. El pes de la Corona espanyola i, sobretot, dels seus draps bruts, s’està fent evident. No amb els escàndols sinó amb la por que s’observa en el periodisme, especialment el televisiu, i en el sistema judicial. Perquè no només hauria de ser notícia la declaració de Francisco Correa, sinó la reacció del president del tribunal, que exigeix silenci al cervell de la trama que està jutjant.

Les imatges que van mostrar al Telenotícies són un retrat impagable de la baixa qualitat democràtica del sistema judicial i del país en general.