Taxis 1 - Telenotícies 0

Dimecres passat el 'Telenotícies migdia' titulava: "Acte vandàlic contra els taxis". Carles Prats ens informava: “Una vintena de taxis de Barcelona han aparegut aquest matí amb els vidres trencats i diverses destrosses. Els Mossos ja ho estan investigant. Els taxistes denuncien que no és la primera vegada que passa”. I a continuació, en l’ampliació de la notícia, ens mostraven cinc fotografies de taxis amb els vidres trencats. No eren imatges en moviment, el típic vídeo del 'Telenotícies', sinó que mentre una reportera donava la informació des d’una parada de taxis, partien la pantalla i vèiem a l’altra meitat les fotos dels cotxes malmesos, algunes fetes amb l’enquadrament vertical propi del telèfon mòbil. No hi apareixia ni la data ni tampoc qui havia proporcionat aquelles imatges. A continuació, un portaveu d’Élite Taxis, Alberto Álvarez, donava detalls del cas i explicava que no era cap novetat: “Los taxistas ya sabemos que esto va ocurriendo”. Un rètol a la pantalla informava que el 2017 s’havien fet cinc-centes denúncies d’aquell tipus i s’entenia que aquelles destrosses les havien dut a terme conductors de Cabify i Uber.

Al 'Telenotícies vespre', però, la notícia canviava radicalment. Toni Cruanyes explicava: “Els Mossos d’Esquadra diuen que no els consta cap denúncia pel suposat trencament de vidres d’una vintena de taxis aquesta nit passada a Barcelona i a altres llocs de l’àrea metropolitana. A més, algunes de les fotos que han difós a manera de denúncia algunes associacions del taxi ja van circular per la xarxa fa mesos”. I vam continuar sense veure cap taxi més destrossat captat per les càmeres de TV3.

Les imatges no eren d’uns fets d'aquella nit passada sinó que ja feia temps que corrien per les xarxes

En qüestió d’hores els Mossos ja no investigaven sinó que no els constava la denúncia, els vidres trencats passaven a ser "suposats" i les fotos que havíem vist les havien proporcionat els mateixos interessats en la notícia, les associacions del taxi, sense que això estigués especificat. Les imatges no eren d’uns fets que havien succeït aquella nit passada sinó que ja feia temps que corrien per les xarxes. En definitiva: la notícia del TN migdia semblava que no era tal, i que algunes associacions de taxis havien marcat un gol, no només als serveis informatius de TV3, sinó a diversos mitjans.

És estrany construir una notícia del TN sobre taxis destrossats sense haver-ne vist cap de primera mà sinó només a partir de fotos proporcionades per la font que és part interessada en la història. L’endemà la presumpta notícia no va tenir més seguiment.

D’aquestes circumstàncies se’n desprenen dos fets. El primer, que el sector del taxi inclou també la manipulació informativa com a part de la seva batalla. I el segon, que entre les destrosses segures de la guerra entre conductors s’hi pot comptar, també, el rigor informatiu.