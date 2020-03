La tele incompleix les normes

El coronavirus ha modificat les graelles de televisió i el format d’alguns programes. L'acadèmia d’ Operación Triunfo ha tancat per fi les seves portes i ha enviat els concursants a casa seva. La gala de diumenge es va convertir en un especial que més aviat semblava una festa de final de curs en un institut qualsevol. En dies de confinament, ja es feia estrany veure tanta gent junta reunida en una sala. Amb tot, es produïa un fet insòlit: el presentador, Roberto Leal, assumia la tasca de conductor des del sofà de casa seva i interaccionava amb els protagonistes i l’audiència a través d’una pantalla. L’invent, més enllà d’obeir a una mesura de seguretat sanitària, era sobretot un missatge als espectadors: transmetre la importància d’estar-se a casa. I és que és obvi que en ple estat d’alarma, en què tothom ha hagut de fer un esforç per adaptar-se a aquesta situació de confinament, els mitjans de comunicació més enllà d’informar han de donar exemple. Alguns ho han fet: hi ha programes que han cancel·lat la seva emissió, com per exemple El hormiguero, prioritzant els especials informatius i posant de manifest que tenen presència de col·laboradors i convidats i unes dinàmiques d’entreteniment que no es poden ajustar a les conductes de distància social que ara se’ns exigeixen a tots. El Chiringuito de Josep Pedrerol s’ha cancel·lat perquè s’ha aturat la informació esportiva i no és adequat reunir tants tertulians cada dia. El Jugones de La Sexta també ha quedat reduït a unes connexions mínimes per a la informació més bàsica. La televisió, més enllà de la gent que surt en pantalla, suposa un engranatge de molts treballadors en què és difícil mantenir la distància interpersonal que ara se’ns demana.

Precisament per aquesta raó ara hi ha situacions televisives que són totalment incomprensibles. Diumenge, l’endemà que el govern demanés que ningú no sortís de casa seva, Deportes Cuatro sortia al carrer a fer enquestes als vianants que passejaven per Madrid i Barcelona. És difícil entendre quina part del “Quedeu-vos a casa” no han entès. La desfilada de tertulians i col·laboradors a El programa de Ana Rosa, a Al Rojo Vivo, al Sálvame, a La Sexta noche, al FAQS... és incoherent amb les mesures sanitàries que se’ns demana als ciutadans. A Mujeres y hombres y viceversa de Cuatro han decidit tancar els "tronistes" i pretendents en una casa perquè convisquin junts després d’haver-los fet, frívolament, un test de detecció del coronavirus. Mostrar la televisió com un espai de privilegi que, en situació d’emergència, incompleix innecessàriament les condicions que se’ns exigeix a tothom tindrà, com a mínim, dues conseqüències importants. La primera, induir els espectadors a incomplir les normes igual que ho fa la televisió i, la segona, provocar encara més desconfiança en el mitjà.