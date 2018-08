La tortura de l’Steve Urkel

Un dels personatges més emblemàtics de la televisió dels anys noranta va ser, sens dubte, l’Steve Urkel. La sèrie 'Family matters' ('Cosas de casa') va ser la 'sitcom' més longeva als Estats Units, només superada per 'Murphy Brown'. Va sobreviure nou temporades, del 1989 al 1998: fins i tot va durar uns quants mesos més que les exitoses 'Seinfeld' i 'The Simpsons'.

El personatge de Steve Urkel havia de ser puntual, però després d’aparèixer en el quart episodi de la primera temporada els productors es van adonar que l’audiència connectava amb ell d’una manera especial. Entre el públic, cinquanta nois del plató van començar a cridar "Urkel! Urkel! Urkel!" quan l’actor s’acomiadava. I aquí va començar l’infern de l’actor Jaleel White. Tenia tretze anys quan va començar a treballar a la sèrie, per tant, al llarg de les nou temporades és evident que l’intèrpret s’anava fent gran. Tenia per contracte afaitar-se cada dia i no podia engreixar-se ni un gram. Tot i que no ho semblava, quan es va acabar 'Family matters', Jaleel White tenia vint-i-dos anys, un abisme amb l’aparença de Steve Urkel, que havia de semblar una criatura. Aquella lluita per mantenir-se en una eterna infantesa, l'obsessió per no convertir-se en un home, va suposar una batalla constant contra el seu propi cos que va arribar a desgastar molt l’actor. S’havia de mantenir la imatge que apareixia a tota mena de marxandatge de la cadena: samarretes, tasses, ninots, pòsters i fins i tot capses de cereals. Això sí, una de les coses bones de rodar aquella sèrie que recorda White eren els partits de bàsquet que jugava durant les pauses amb l’actor George Clooney. Tots dos treballaven en platós veïns. Clooney gravava en aquell moment 'Urgencias' i hi tenia tantes estones mortes que s’entretenia amb aquell adolescent tan divertit que treballava a la sèrie del costat.

El personatge de Steve Urkel havia de ser puntual, però els productors es van adonar que l’audiència connectava amb ell d’una manera especial

Amb tot, Jaleel White va acabar tip del seu propi personatge. En una entrevista el 1999 va dir: "Si mai em veieu tornant a fer aquest personatge, m’agafeu i em foteu un tret al cap per assegurar-vos que em traieu d’aquesta misèria". Anys més tard, quan li van recordar la frase, va semblar que es penedia d’haver-la pronunciat i ho va atribuir a un malentès dels periodistes: "Em sap molt greu com sovint es treuen les frases de context. A mi em va encantar interpretar aquell personatge. I el cert és que jo estava madurant i, per ser honestos, vaig endarrerir el meu procés per esdevenir un home per mantenir l’autenticitat del personatge". No és estrany que ho fes tenint en compte que l’actor va acabar cobrant, l'última temporada, cent vuitanta mil dòlars per capítol. Ara bé, per a Jaleel White va ser molt difícil tornar a trobar feina després de 'Family matters'. L’actor, avui dia, sembla encara esclau d’aquell personatge dels elàstics i els pantalons escurçats.