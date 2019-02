TVE es posa a prova amb Pedro Sánchez

Dilluns a la nit, a l’edició del vespre del 'Telediario' de TVE es duia a terme l’entrevista institucional al president del govern. L’entrevista la feia el periodista Carlos Frenganillo, excorresponsal de la cadena a Washington i actual presentador d’aquest informatiu des del setembre del 2018, quan la nova administradora única de la cadena, Rosa María Mateo, el va designar per a aquesta tasca.

TVE no va fer invents televisius i va optar per un plantejament clàssic. La tele va anar a la Moncloa, i no el president als estudis de televisió. Van triar una sala lluminosa i agradable, amb bonics quadres abstractes on predominaven el blau i el grana i un mobiliari clàssic. De fons, la bandera espanyola i l’europea i una foto estratègicament desenfocada dels reis d’Espanya.

La realització va ser el pitjor: algun problema de so, canvis de pla injustificats i poc encertats, ensenyaven massa el periodista consultant els papers, algun rètol erroni com el d’escriure article 115 en comptes de 155, i en la pantalla partida Sánchez els va quedar fora de pla en alguna ocasió. També van utilitzar uns primeríssims primers plans innecessaris que alguna vegada van servir per emfasitzar les al·lusions a l’encaix Catalunya-Espanya.

No va ser un massatge al president, sinó que l’entrevista es va dur a terme segons un criteri periodístic raonable

Frenganillo, però, va dur a terme una bona entrevista. Va repassar els temes més importants amb un ordre coherent, preguntes concises i bon to, repreguntes oportunes i capacitat d’incisió. No va ser un massatge al president, sinó que l’entrevista es va dur a terme segons un criteri periodístic raonable. El periodista fins i tot li va preguntar pel moment de la seva presidència que hauria volgut evitar, posant-li en pantalla la foto d’ell amb ulleres de sol al Falcon, l’avió oficial. Frenganillo, hàbil, també li va preguntar per la mateixa TVE, recordant-li que es tractava d’un concurs públic que no avançava, i finalment va demostrar bons reflexos escombrant cap a casa pensant en la pròxima campanya electoral: “Se compromete a un debate a cuatro?”

Tenint en compte que TVE portava tants anys sense poder fer una entrevista institucional com cal, feta des del rigor professional i no des del servilisme garantit, més que una bona imatge per a Pedro Sánchez va ser un bon rentat de cara de la tele pública, que va intentar demostrar que corren nous aires als serveis informatius.

Un espectacle a mida

Risto Mejide portava dies promocionant al ‘Todo es mentira’ de Cuatro l’escena de l’expulsió d’Arcadi Espada del 'Chester' que es va emetre diumenge. Pel que vam veure, el tema de l’article on Espada menyspreava els discapacitats i l’encarament amb el pare d’un nen amb síndrome de Down, Risto el va deixar per al final de l’entrevista, i l’expulsió per al darrer minut. Fina estratègia televisiva. Tan repugnant és qui insulta els discapacitats com qui utilitza aquest fet per convidar-lo, tramar un espectacle al seu voltant, erigir-se en heroic justicier de la causa i fer-se autobombo pensant en treure el millor rèdit d’audiència.