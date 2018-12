El monòleg de la Rahola

Dissabte a la nit al Preguntes freqüents va aparèixer Pilar Rahola a la seva secció habitual disposada a explicar a l’audiència què era el Consell per la República. Laura Rosell li va demanar: “Jo tinc molts dubtes i suposo que molta gent a casa seva també. Què és aquest Consell per la República?” I la Rahola va encetar un monòleg llarguíssim. Exactament el seu discurs va durar deu minuts i vint segons. Deu minuts i vint segons de peroració sense aturador mentre la presentadora només se la mirava. Cap pregunta, cap interrupció, cap petició d’aclariment. Res. Laura Rosel en estat de contemplació i Pilar Rahola fent el seu soliloqui. Després dels deu minuts de rotllo, li va dir a la presentadora: “No sé si t’ho he explicat o encara t’he embolicat més”. Laura Rosel li va respondre amb condescendència: “A mi aquestes coses em costen, eh, en general... M’hauré de fer un esquema. O ja me’l passaràs...” El més curiós és que la col·laboradora, cada vegada que deia el nom d’aquest organisme, li canviava el nom: en deia Consell de la República. I quan ja havia acabat el seu llarg discurs, Rosel li va demanar una puntualització: “¿Consell de la República o per la República?” I Rahola va rectificar i va allargar encara un minut més les explicacions. I un cop fet el tràmit de l’arenga de la Rahola, la van fer aixecar perquè entrés el proper convidat. El sermó del dissabte a la nit al servei de la causa i que passi el següent. Cap actitud periodística: entrar, escoltar el panegíric, deu minuts de rellotge i marxar.

A continuació va entrar al plató Thomas Harrington, catedràtic d’estudis hispànics als Estats Units i expert en el cas català. Per acabar-ho d’arrodonir, Laura Rosel li va preguntar “¿Tu entens què és el Consell per la República?”, i quan ell va expressar amb franquesa que no ho entenia, la presentadora li va dir amb complicitat “Així no soc l’única...”

Entra la Rahola a la tele pública per explicar què és el Consell per la República, fot un rotllo patatero de més de deu minuts, Rosel no li fa cap pregunta i quan ja ha marxat diu que no ho entén. Aleshores, ¿quina és la finalitat de la secció de Rahola? ¿I la finalitat periodística del programa? ¿Acollir la quota mediàtica de Rahola sense objeccions? Si la presentadora no ho entén, per què no li va exposar els seus dubtes? ¿O es tracta només de donar-li minuts a la Rahola i que digui el que vulgui? Tot això deixant de banda la poca elegància de rebre un col·laborador perquè t’expliqui una cosa, i quan marxa fer escarafalls perquè no s’entén.

No existeix cap altra persona que a la televisió pública tingui deu minuts seguits per parlar a l’audiència sense cap interrupció. Si amb aquest privilegi mediàtic, a sobre, no s’entén, ja cal que s’ho facin mirar, els del Consell per la República i, sobretot, els del Preguntes freqüents pel seu passotisme periodístic en l’anàlisi.