La mujer en la nueva sociedad

Mujeres, tenéis el deber irrefutable de desarrollar vuestra inteligencia leyendo y estudiando y alimentándola con buenos pensamientos para ocupar el sitio conveniente a vuestra personalidad en la vida particular y en la vida social. Mujeres, la corona de la vida femenina es la maternidad. No por el hecho de dar a luz a un hijo, se transforma la mujer en una madre. Para ser madre consciente es preciso desarrollar la personalidad maternal. Mujeres, dad a vuestras hijas todas las posibilidades y condiciones que vosotras, en el estado de la sociedad que estamos superando, no encontrasteis. Es un síntoma de gran estrechez de pensamientos y de poca generosidad de sentimientos, decir: “Vosotros no necesitáis lo que yo no tenía”. Mujeres, no tengáis envidia de vuestras hijas, sino haceos amigas de ellas y sus compañeros de estudios y de lucha. Mujeres, no miméis a vuestros hijos, sino haceos su consejera comprensiva y amiga. Para cumplir estos deberes más sublimes de la maternidad, desarrollad vuestra personalidad, vuestra inteligencia y vuestro carácter. Dad menos importancia al adorno de vuestra persona exterior y más a la belleza de vuestra personalidad interior. No descuidéis por eso vuestra persona, sino adornadla con gusto y sencillez. Haceos independientes del juicio de los demás, pensad vosotras mismas y no repitáis los juicios de todos. […] Acabad con el estado de ser la fuente del goce sexual y del descanso intelectual. Olvidaos por momentos de la sensualidad de vuestro compañero y haceos en todo lo que se refiere a la espiritualidad, a la inteligencia y al carácter. Padres, comprended que no damos a luz hijos para explotarlos, si no tenemos que agradecerles la alegría que nos dan en su primera niñez, procurándoles en su adolescencia todo medio posible, para desarrollar su personalidad para su propio bien y para el bien de la sociedad. Padres, nunca eduquéis demasiado ni castiguéis a vuestros hijos. Las malas costumbres y pequeñas equivocaciones desaparecen por sí mismos, cuando el ambiente no las cultiva. Y los castigos, sermones y amonestaciones no tienen otro efecto que hacer testarudos y obstinados a los así educados. Por eso, para hacer a vuestros hijos miembros útiles y bien desarrollados de la nueva sociedad, dejadlos en paz.