Un museu per combatre la immediatesa

Tenia molta curiositat i l’any 2008 vaig viatjar fins a Springfield (EUA) per visitar el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Una de les coses que més em van sorprendre és que el recorregut arrenca des de la tercera planta, on es ret homenatge a tots els premiats, i té un sentit descendent. El trajecte s’acaba a peu pla, on hi ha una pista de bàsquet en què els més joves es diverteixen llançant a cistella. Del passat al futur. Durant el camí, mil joies amagades, mil detalls per recrear-s’hi durant hores i hores. Recordo, per exemple, que em va fer il·lusió trobar una fotografia inèdita de George Gervin, l’estrella de la NBA que va acabar la seva carrera professional a Manresa.

Mai hem tingut tanta informació com ara, però mai l’hem conservat pitjor, així que els museus continuen sent necessaris perquè, si no, tot el que no aparegui al nostre timeline de Twitter o d’Instagram corre el risc de ser oblidat. Badalona agafarà el testimoni de Springfield i acollirà el Museu del Bàsquet Català. Aquest espai de gairebé 2.000 metres quadrats serà una realitat abans del 2023, any del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ). La idea és construir una instal·lació interactiva en què el 3D tingui un paper clau. L’espai, que comptarà amb una pista de bàsquet, tindrà una secció històrica i una zona dedicada a acollir exposicions itinerants.

Després que fallés la primera localització, el Museu del Bàsquet es construirà a l’espai que va deixar la tuneladora del metro, situat entre el Centre Cultural l’Escorxador i el Centre Comercial Màgic Badalona. La iniciativa ha tingut molts entrebancs i Joan Fa, el president de la FCBQ, la compara amb una cursa d’obstacles, però la voluntat de totes les parts implicades no genera dubtes. L’avantprojecte és obra del despatx d’arquitectes de Badalona Ponsirenas Puig i Associats, mentre que l’empresa Exhibit 4 Explorers treballa per fer d’aquest equipament “un museu global amb vocació tecnològica on s’experimentin les sensacions i les emocions del bàsquet”. Així, a banda dels espais dedicats a l’origen i la història d’aquest esport, s’han dissenyat altres propostes com el vestido r i la competició, en què els visitants podran viure i experimentar de manera immersiva, amb l’ajuda de tecnologies d’última generació, les tàctiques i les estratègies d’un partit de bàsquet, o competir de manera virtual amb les principals estrelles de casa nostra.