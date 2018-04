El nas de Rivera

El nas del president de Ciutadans, Albert Rivera, està clarament més dotat per a l'olor de sang de la batalla política que per valorar les notícies que interessen als teleespectadors, sobretot si donen quota de pantalla al contrincant polític. Rivera, que no deu mirar TVE, considera que TV3 és el "nou No-Do" i ha demanat que el control de la televisió pública passi pel Senat si el Parlament no és capaç de posar "ordre". El malestar de Rivera contrasta amb l'èxit d'audiència de l'entrevista que el director de TV3, Vicent Sanchis, va fer a Carles Puigdemont a Berlín, que va fregar la xifra del milió d'espectadors. Amb una quota de pantalla del 30,5%, la Corporació es va endur el premi del programa més vist de la jornada. L'entrevista va ser tan estranya com la situació que vivim. Puigdemont va estar a la defensiva i esquiu i va costar treure-li un titular. Si alguna cosa va quedar clara és que el president s'ha refet amb el suport de la justícia alemanya i que assenyalarà un nom nou un cop ha quedat en evidència l'estratègia de posar el focus sobre la judicialització de la política a Espanya. Catalunya necessita un Govern que eviti una andanada contra l'escola, la llengua, la seguretat, els mitjans públics i altres polítiques que estan en risc de ser arrabassades definitivament per l'Estat. Malgrat la injustícia i l'abús de poder, la situació exigeix reprendre el control de les institucions com abans millor.