El necessari canvi d’estratègia de l’independentisme

Primer amb la boca petita i després cada vegada de forma més clara, tant ERC com el PDECat (i també la nova marca Junts per Catalunya) han deixat clar que en la pròxima legislatura caldrà aparcar la unilateralitat. La decisió no es pren en el buit, sinó després de comprovar en carn pròpia quin és el preu que l’estat espanyol fa pagar a aquells que gosen desafiar el seu marc legal. I de constatar la incapacitat de l’independentisme per impedir que l’Estat pugui aplicar la seva força coercitiva en forma de repressió policial, detencions, multes i empresonaments. Aquesta és el bany de realitat que avui descriu en una entrevista a l’ARA el conseller de Sanitat, Antoni Comín, exiliat a Brussel·les mentre espera la decisió de la justícia belga sobre l’ordre d’extradició de la jutge Carmen Lamela.

L’independentisme, doncs, es veu obligat a encarar aquesta nova fase del Procés des d’uns nous pressupòsits. Ara se sap que l’Estat no cedirà de manera tan fàcil, que no li tremolarà la mà a l’hora de reprimir el moviment i que la Unió Europea no intercedirà a favor dels drets dels catalans. A partir d’aquí cal redissenyar l’estratègia, evitar més empresonaments, reactivar l’economia, recuperar l’autogovern i mantenir la batalla política contra els que pretendrien il·legalitzar opcions polítiques pacífiques. La nova partida s’haurà de jugar dins del marc legal perquè ara no calen més màrtirs sinó polítics que sàpiguen llegir el moment i no tinguin por de dir la veritat a la població, que no és tan ingènua com de vegades es vol fer veure. L’autocrítica és un pas necessari per passar d’un cert independentisme màgic a un de més realista i pragmàtic, centrat en com avançar sense perdre llençols a cada bugada. I aquest trànsit no ha de fer por perquè Catalunya és una societat prou madura i plenament conscient de les dificultats que caldrà afrontar.

Precisament perquè l’independentisme és un objectiu legítim, amb un ampli suport social, que ha mobilitzat centenars de milers de ciutadans i pel qual hi ha persones empresonades o que es juguen el patrimoni, cal fer el necessari perquè tots aquests esforços no siguin en va. El primer pas serà guanyar les eleccions del 21-D. I el segon adaptar-se al nou escenari amb la màxima intel·ligència política i estratègica possible.