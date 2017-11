“Construir més escoles”. “Acabar amb la guerra, la fam i la violència”. “No permetre que comencin les guerres”. Això és el que preocupa als nostres infants. Els ho hem preguntat i ho tenen clar: pau, educació i salut. L’enquesta l’hem fet des de l’Unicef atansant-nos a més d’onze mil nens i nenes de diversos països del món, i la donem a conèixer avui, 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància.

La commemoració dels dies internacionals com el d’avui pretén posar l’accent en aquella qüestió que habitualment no és ni a les portades dels diaris, ni a l’agenda política dels governs, ni als primers llocs dels rànquings de les estadístiques sobre el que més preocupa a la ciutadania. I amb els infants no és una excepció: no solen encapçalar portades ni programes polítics.

Els infants, en canvi, ocupen un espai prioritari en el nostre dia a dia. Qui més qui menys té fills, nets, nebots... Així que el Dia Internacional de la Infància ens toca de prop. Avui, durant 24 hores, el món els enfoca, els mira als ulls i els cedeix un espai i una atenció especials.

I des de l’Unicef us alertem que és avui quan ells, els nens i les nenes, prenen el control. Avui -ara-, en diversos indrets del món, els infants s’estan asseient en cadires des d’on es prenen les grans decisions; s’entrenen entre els millors equips del món; escriuen des de columnes influents, i ens diuen tot el que han volgut dir-nos. Són accions simbòliques que sota el paraigua d’una campanya internacional, #KidsTakeOver -en català, “els infants se’n fan càrrec”-, fan sentir la seva opinió i reclamen que el món i els adults els tinguem en compte com a ciutadans i ciutadanes que són.

Cada veu que sentim avui representa la veu de tots els nens i nenes, i amplifica la nostra crida, la de l’Unicef i totes les organitzacions d’infància, sobre la importància de defensar els seus drets. Perquè estem convençuts que cada dia fem un pas més cap al seu compliment, i precisament efemèrides com les d’avui ens permeten celebrar tots els avenços i els èxits assolits.

Però també sabem que encara queda molt per fer. Les xifres, que il·lustren les històries reals que hi ha al darrere, ens alerten que encara estem lluny de complir els objectius. Més de cinc milions i mig de nens i nenes menors de cinc anys moren cada any per causes que es poden evitar. Més de 264 milions d’infants no van a l’escola. I a casa nostra un de cada tres viu en risc de pobresa o exclusió. Cada dia milers d’infants veuen com el seu benestar disminueix i les seves perspectives de futur són cada cop pitjors.

Les dades són inacceptables, ho sabem. No obstant, seguim convençuts que és necessari celebrar aquest dia. Marcar-lo a l’agenda, i recordar que no fa pas tant, el 20 de novembre del 1989, es va aconseguir aprovar a l’ONU el tractat més ratificat de la història: la Convenció sobre els Drets de la Infància.

Celebrem que avui, almenys avui, 28 anys després, els seus protagonistes ocupen el lloc que els pertoca. Escoltem-los!