Una nit al Palace

Al guanyador del premi Josep Pla el convoquen a mitja tarda en una habitació del Palace on passa tres o quatre hores tan incomunicat del món com avui és possible, i el fan baixar al menjador quan tots els convidats ja hi han entrat. Em van assignar la taula del guanyador d’aquest any, Marc Artigau, barceloní de Sants, 34 anys. Ens va confessar que se sentia amoïnat davant la imminència d'haver de fer un discurs televisat. Quina ironia: un jove que ha trobat la seva veu literària es pregunta si serà capaç de fer sortir la veu quan es posi davant les càmeres, encara que sigui al costat d’una presentadora que fa allò tan difícil de fer-ho fàcil com la Lídia Heredia. Artigau va tornar del faristol mentre ressonava una bona ovació. Avui surt entrevistat a tot arreu i aviat podrem llegir 'La vigília', i també podrem llegir 'Los crímenes de Alicia', de Guillermo Martínez, premi Nadal. A ells, o sigui, a la literatura, a la cultura, els correspon ser els protagonistes de la nit del dia de Reis a Barcelona.