La noche en que se prohibió el ‘Cant de la Senyera’ en el Palau

Mañana, 19 de mayo, hará 20 años de la célebre velada en el Palau de la Música Catalana que acabaría con la detención y encarcelamiento del hoy presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Aquella jornada forma ya parte de la historia del nacionalismo catalán durante la clandestinidad. […] Corría el año 1960 y el entonces jefe del Estado se encontraba de visita oficial en Barcelona […] Después del Congreso Eucarístico de 1952 era la primera visita de altos vuelos de Franco a Cataluña. […] El Palau estaba lleno a rebosar, y no era para menos: concierto del Orfeó Català con una segunda parte dedicada a la memoria del poeta Joan Maragall de quien por aquel año se conmemoraba el centenario de su nacimiento. Un acto de indudable trasfondo catalanista e inédito en la época. […] En un palco, el entonces presidente de la Diputación […] acompañaba a cuatro ministros: […] Ya el día 15 habían aparecido banderas catalanas colgadas de las torres de la Sagrada Familia, en ocasión del “desfile de la victoria” y desde que se supo que el concierto de aquella noche no sería abierto con el Cant de la Senyera, el ambiente era de cierta expectación. […] El día 17, Jaume Casajoana y Ramón Batlle ya habían visitado furtivamente el Palau para estudiar las posibilidades de desplegar una senyera desde el techo y entonar el Cant de la Senyera por un nutrido grupo de personas. Lo primero fue desechado, pero, en cuanto a lo segundo, estaba asegurada la presencia de algunos de los elementos más activos del catalanismo militante […] Al principio del concierto se empezaron a registrar gritos desde el anfiteatro y algunas detenciones. Miquel Xancó, hoy director de las obras culturales de la Caixa de Pensions y por entonces militante del movimiento católico catalanista, sería detenido en el bar del Palau, aunque esa misma noche sería puesto en libertad gracias a las gestiones de Ramón Guardans, que intercedió en razón a su salud. lgnasi Espar, caería en uno de los corredores del recinto, mientras su hermano lograría zafarse de los inspectores. En plena segunda parte, se oían más los cánticos de la senyera desde el anfiteatro que las voces del Orfeó, […] A partir de este momento, las detenciones irían en aumento, […] Magí Sanmartí, Lluís M. Sunyer y Jaume Casajoana serían detenidos en dependencias del Palau, […] así como Damià Escuder y otros. Esa misma noche, Ramón Batlle, que ya fuera detenido con ocasión de la huelga de tranvías, y Xavier Polo, compañero de Pujol en la “acción directa”, […] irían al domicilio del hoy presidente de la Generalitat para aconsejarle que se escondiese, […] Pujol rehusaría y, así, en la noche del sábado 21, sería detenido. Ingresaría en prisión acompañado del impresor Francesc Pízón, responsable de las octavillas y proclamas nacionalistas. Un consejo de guerra sentenciaría al primero a 7 años de cárcel -cumpliría 2 años y 8 meses- y a 3 al segundo. Otros nacionalistas catalanes serían detenidos después: Miquel Coll i Alentorn y Llibert Cuatrecasas, entre otros, que serían puestos en libertad como consecuencia de las presiones de organismos católicos.