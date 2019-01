La nostra administració pública (1987)

El restabliment i el funcionament de la Generalitat, en la seva totalitat, Presidència, Parlament, Govern amb els seus departaments, han estat i són positius per a Catalunya. Malgrat la petitesa de les seves competències, la manca de diners, la lluita amb el Govern de l’Estat que vol recuperar el poc que ha cedit, i les equivocacions dels homes que formen part d’una manera o altra de la nostra Generalitat, han augmentat el sentiment i el convenciment nacionalistes, ha millorat el coneixement de la nostra llengua, s’ha creat més en la nostra cultura i aquesta també s’ha difós més, han millorat les condicions de vida dels catalans en tant que això depèn dels poders públics: carreteres, ferrocarrils, escoles, hospitals, mitjans de comunicació de masses... No s’ha fet ni de bon tros allò que la nostra nació necessitaria per a exercir plenament la seva personalitat nacional, però en allò que depèn de la Generalitat ens hi hem acostat una mica, malgrat les mancances que aquesta ha tingut. Ací voldria referir-me a una mancança en concret. Es tracta d’una cosa molt important. Tant de cara al benestar social de la nostra comunitat, com de cara a demostrar que precisament gràcies a la Generalitat aquest benestar pot augmentar notòriament. I per aquest biaix aconseguir que molts catalans que estan freds pel que fa a llur sentiment nacional, vegin els avantatges que una vida nacional catalana realitzada en la seva plenitud els pot portar i així s’escampi i s’afermi la convicció nacionalista de tots els catalans. [...] En general, on no s’ha notat un millorament, per respecte a les altres administracions públiques que tenim o suportem, és en el funcionament de la mateixa administració. No hi ha una diferència notòria entre la manera d’atendre i de resoldre els problemes que els ciutadans o les institucions plantegen a la Generalitat, i la manera com ho fan les administracions de l’Estat. [...] Si doncs la Generalitat té una filosofia de la funció pública semblant a l’espanyola, i a més la majoria dels seus funcionaris procedeixen de l’administració espanyola, és força normal que les dues funcionin malament de la mateixa manera. I com que la comoditat és una cosa que s’encomana, fins i tot els nous funcionaris tendeixen a fer allò que veuen que fan aquells que ja fa temps que estan en la funció pública. [...] D’un bon servei o d’un mal servei per part de la nostra administració en pot resultar un refús o un engrescament de cara a aconseguir la sobirania de la nostra nació. [...]