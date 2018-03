Comentem una opinió d’Heinrich Mann. L’il·lustre escriptor alemany diu: “Avui, perquè un escriptor tingui èxit en la carrera literària, ha de fondre la seva personalitat en la de la col·lectivitat.” Aclareix després: “L’escriptor no pot esperar produir una obra que duri, sinó es fa porta-paraula del seu país, de la seva generació, del seu mitjà. Un llibre, un drama, un film -tota obra artística- han de tenir l’actualitat per tema.” [...] El criteri de Mann es que: “els artistes no han d’escriure segons el que creuen que els dicta llur especialitat subconscient. Han d’escriure per encàrrec.”I insisteix: “No són els autors els que han d’escollir els seus temes. Els hi són imposats per la col·lectivitat.” Què entendrà Heinrich Mann per col·lectivitat? [...] Cap dubte hi ha que les noves responsabilitats de l’escriptor, que ens dicta Mann, són d’una vaguetat impressionant i d’un giragoncisme de laberint. Parla encara el gran novel·lista: “Les generacions modernes encensen menys a l’escriptor que les generacions d’abans, però l’escoltem més. Això fa que l’escriptor no pugui llançar-se a l’obra d’imaginació. El literat ha guanyat Mammon, però ha perdut la independència.” Vénen després unes admonicions per al literat que menysprea la publicitat reclamista. I Mann escriu: “Quins són els dos homes de la nostra època que han tingut més èxit? Einstein i Charlie Chaplin. Ningú entén a Einstein, però no cal dubtar que té nom en els països més remots. Per igual raó Charlie Chaplin és conegut com mai ho havia estat ningú abans que ell.” En conjunt, tota l’opinió d’Heinrich Mann sobre les noves responsabilitats de l’escriptor, ens podria semblar una plasenteria sinó en trobéssim en uns temps en els quals res ho és i ho sembla tot, o en els quals res ho sembla i tot ho és; temps en els quals el caoticisme aixeca bandera. Creiem, per la nostra part -i en això estem conformes amb Heinrich Mann-, que avui, com sempre, l’escriptor ha de viure i fer viure els seus temps. El que no creiem és que a l’escriptor li calgui fondre’s, ni pugui fondre’s, en la col·lectivitat. Un escriptor podrà portar la veu de la col·lectivitat, podrà viure arran d’ella, però la veu que faci sentir serà sempre la veu personal, la seva; més alta o més baixa la veu, segons la sensibilitat que tingui, més punyent o més plàcida, la veu, segons la seva visió, més irada o més conformitzada, la veu, segons els seus nervis. [...] L’escriptor actual ha d’ésser porta-paraula del seu pais. Ha de viure amb el que el volta. No s’ha de desentendre del moment. Però, com? Escoltant-se i escoltant. Vivint i sentint viure. Fent-se comprendre i comprenent. [...]